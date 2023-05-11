От 120 гривен: польская железная дорога начала распродажу дешевых билетов — Finance.ua

От 120 гривен: польская железная дорога начала распродажу дешевых билетов Сегодня 11:36 — Личные финансы

От 120 гривен: польская железная дорога начала распродажу дешевых билетов

Украинцы в Польше могут в мае путешествовать по стране дешевле. Железнодорожная компания PKP Intercity устраивает распродажу 1,5 млн акционных билетов.

Скидки касаются поездок в течение месяца, а продлится акция до 28 мая, сообщает yavp.pl.

Найти самые дешевые варианты поездок можно во вкладке Польская железнодорожная компания PKP Intercity ввела продажу 1,5 млн билетов по сниженным ценам на маршруты по стране.можно во вкладке Promobilet на сайте компании.

Сколько стоят поездки

Цены зависят от популярности маршрута, а также дней недели и времени суток. Отмечается, что наиболее популярные маршруты между Варшавой, Краковом, Гданьском, Катовице или Познанем цены начинаются от 24 злотых (214 грн).

Впрочем, есть более дешевые варианты поездок в города Польши. Например, из столицы в Лодзь, Люблин или Белосток можно найти билеты на некоторые дни всего за 14 или 19 злотых (125 и 170 грн соответственно).

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Также предложение дешевых билетов действует для поездок в поездах Pendolino — билеты на сообщение между крупными городами Польши начинаются от 49 злотых (437 грн).

Акция охватывает перевозку в первом классе и сочетается с льготами, поэтому у школьников, студентов и пенсионеров будут большие скидки.

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