Какие поезда курсируют между Украиной и Польшей в 2023 году, и как купить билеты — Finance.ua

Какие поезда курсируют между Украиной и Польшей в 2023 году, и как купить билеты Сегодня 16:13 — Личные финансы

Какие поезда курсируют между Украиной и Польшей в 2023 году, и как купить билеты

Из Украины в Польшу можно доехать поездом. Тем более что эти две страны постоянно расширяют свое железнодорожное сообщение.

Издание ukrainianinpoland.pl написало о том, как и по какому расписанию доехать из Украины в Польшу поездом.

В каких направлениях можно доехать из Украины в Польшу поездом

Из Украины в Польшу ходят поезда из Киева, Львова и Харькова. Также ходят поезда в сторону границы с Польшей. А недавно их стало даже больше, поскольку Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение по таким веткам как Стражава-Хырев-Нижанковичи и Хырев-Самбор. Поэтому можно добраться до пограничного пункта, пройти границу и сесть на поезд уже с польской стороны.

Сейчас добраться из Украины в Польшу можно по следующим направлениям:

Киев-Варшава; Киев-Хелм; Киев-Перемышль; Запорожье-Перемышль; Одесса-Перемышль; Харьков-Хелм; Харьков-Перемышль.

Как купить билет на поезд из Украины в Польшу

Билеты продают исключительно в приложении. Это сделано для того, чтобы предотвратить действия мошенников, которые перекупали билеты, и для того, чтобы облегчить процесс приобретения билета. Для того чтобы его купить, нужно:

Перед тем как начинать искать билеты, зарегистрироваться на сайте booking.uz.gov.ua. Там вам нужно будет указать свое имя и фамилию латиницей. Скачать приложение Укрзализныци. Оно доступно в Google Play и App Store. Также билеты можно купить на сайте Укрзализныци: https://www.uz.gov.ua/. Выбрать пункт поездки. Выбрать билеты (не более 4 в одни руки) и в течение 15 минут оплатить. 15 минут — это максимальное время резервации. Билеты будут высвечиваться в приложении и придут на указанный электронный адрес.

Также для того, чтобы у вас было больше шансов купить билет, нужно следовать следующим советам:

Помните, что продажа билетов начинается в 8:00 за 20 дней до даты рейса. При этом первые сутки — это текущий день. В среднем у вас есть от 5 до 15 минут, чтобы совершить покупку. Время резервации билетов — 15 минут. После этого они снова становятся доступными. Поэтому сразу убедитесь, что у вас стабильное интернет-соединение. Так же время от времени обновляйте сайт, так как на нем могут появиться билеты, которые не успели оплатить. Помните, что билеты раскупают в первые минуты с 8 часов утра. Поэтому лучше всего зайдите на сайт именно в это время.

Эти советы не дают 100% гарантии, что вы сможете приобрести билет, но таким образом у вас будет гораздо больше шансов на это. Возврат билетов происходит также в приложении.

Поезд Киев-Варшава

Самым популярным поездом является поезд из Киева в Варшаву. На него очень сложно купить билеты, но тем не менее этот поезд курсирует каждый день. И ездит он по следующему расписанию:

67/68 Киев — Варшава-Восточная — отбытие из Киева в 19.26, прибытие в Варшаву в 10.12.

Другие поезда, курсирующие из Украины в Польшу:

23/24 Киев — Хелм — отбытие из Киева в 23.52, прибытие в Хелм в 12.35.

89 Киев — Перемышль — отбытие из Киева в 22.52, прибытие в Перемышль в 11.13.

53/54 Киев — Перемышль — отбытие из Киева в 19.46, прибытие в Перемышль в 6.30.

705/706 Киев — Перемышль, отбытие из Киева в 20.14, прибытие в Перемышль в 4.54.

715/716 Киев — Перемышль, отбытие из Киева в 11.01, прибытие в Перемышль в 20.25.

32/31 Запорожье — Перемышль, отбытие из Запорожья в 20.15, прибытие в Перемышль в 15.18. Поезд следует через Днепр и останавливается в этом городе в 22.40.

36/35 Одесса — Перемышль, отбытие из Одессы в 14.58, прибытие в Перемышль в 6.30.

093/094 Харьков-Пас — Хелм, отбытие из Харькова в 14.07, прибытие в Хелм в 12.35.

Поезд Варшава-Киев

Не менее популярно и обратное сообщение — из Варшавы в Киев. Поезд курсирует по следующему расписанию:

68/67 Варшава-Восточная — Киев, отъезд из Варшавы в 17.45, прибытие в Киев в 12.07.

Другие поезда, курсирующие из Польши в Украину:

093/094 Хелм — Харьков-Пас, отбытие из Хелма в 16.32, прибытие в Харьков в 14.02.

23/24 Хелм — Киев, отбытие из Хелма в 16.00, прибытие в Киев в 6.13.

90 Перемышль — Киев, отбытие в Перемышль в 13.45, прибытие в Киев в 5.42.

32/31 Перемышль — Запорожье, отбытие из Перемышля в 18.10, прибытие в Запорожье в 16.02. Остановка в Днепре в 13:28.

36/35 Перемышль — Одесса, отбытие в Перемышль в 20.28, прибытие в Одессу в 13.58.

53/54 Перемышль — Киев, отбытие в Перемышль в 20.28, прибытие в Киев в 9.03.

ІС+706 Перемышль — Киев, отбытие в Перемышль в 9.45, прибытие в Киев в 20.14.

ІС+716 Перемышль — Киев, отбытие в Перемышль в 23.30, прибытие в Киев в 9.55.

Информацию о задержке поездов нужно смотреть на сайте Укрзализныци или на информационном табло на вокзале. Цены на билеты стартуют от 1300 гривен.

Кроме Польши, из Украины можно доехать и до других стран Европы. Это такие страны, как Румыния, Австрия, Чехия и другие.

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uamedia По материалам:

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