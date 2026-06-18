Освобожденные из плена украинцы смогут бесплатно восстановить водительские документы

Граждане, пережившие плен или незаконное лишение свободы в результате войны, смогут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем официальном Telegram-канале.
Правительство поддержало решение, направленное на помощь гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии.
«Кабинет Министров поддержал это важное решение для поддержки наших людей, пострадавших от российской агрессии», — отметил Клименко.
Воспользоваться правом бесплатного восстановления документов можно будет один раз в течение года после увольнения.
Новые возможности для семей пропавших без вести
Также Кабмин урегулировал вопрос, с которым сегодня сталкиваются семьи пропавших без вести людей в особых обстоятельствах.
«Опекуны, предназначенные для управления имуществом таких лиц, имеют возможность восстанавливать, в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя пропавшей без вести лица и законно управлять этим имуществом в интересах владельца», — отметил министр.
Клименко подчеркнул, что идет работа над решениями, помогающими гражданам оперативно решать важные вопросы.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Главном сервисном центре МВД объяснили разницу между двумя услугами — обменом и восстановлением водительского удостоверения. По словам специалистов, правильное определение основания обращения влияет на перечень необходимых документов и скорость получения нового удостоверения.
Процедуру обмена водительского удостоверения проводят в случаях, когда документ есть в наличии, но требует замены. Восстановление удостоверения применяется, если документ потерян или похищен. Это уже другая процедура, которая предусматривает подачу заявления об отсутствии удостоверения.