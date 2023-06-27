Осталось несколько дней: желающим получить субсидию напомнили о сроках подачи заявления — Finance.ua

Осталось несколько дней: желающим получить субсидию напомнили о сроках подачи заявления
Для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ с начала неотопительного сезона (с 1 мая) заявление на ее назначение нужно подать в течение двух месяцев — до конца июня.
Напомним, у желающих получить полную сумму пособия на оплату коммуналки есть еще несколько дней для подачи заявления. Если это сделать позже, субсидия будет начисляться не с начала сезона, а со дня обращения.
Подать заявление на назначение субсидии можно лично:
- в сервисный центр Пенсионного фонда;
- ЦПАУ;
- уполномоченным органам сельских, поселковых и городских советов.
Или онлайн:
- через портал «Дія»;
- веб-портал или мобильное приложение ПФУ.
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Напомним, что недавно Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией. Новации, в частности, освободят граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации для назначения субсидий. Пенсионный фонд из официальных источников информации самостоятельно проведет сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.
Справка Finance.ua:
- как заявляют в Минсоцполитики, несмотря на повышение тарифов на электроэнергию с 1 июня, количество желающих получить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг существенно не изменилось;
- субсидии сейчас получают 2,2 млн домохозяйств. Кроме этого, более миллиона человек получают льготы на ЖКУ. Однако ожидается, что в новом отопительном сезоне их количество увеличится.
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