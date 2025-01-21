Особенности уплаты налогов при продаже авто в Польше — Finance.ua

Особенности уплаты налогов при продаже авто в Польше Сегодня 21:05 — Личные финансы

Особенности уплаты налогов при продаже авто в Польше

Продажа автомобиля предполагает не только заключение договора купли-продажи, но и необходимость уплаты налогов. Обязанность уплаты налога с продажи автомобиля возникает каждый раз, когда происходит операция по продаже.

Об этом пишет in Poland.

От чего зависит размер налога

Размер налога зависит от дохода торговца. Это может быть 18 или 32% разницы между начальной ценой покупки и ценой продажи.

В связи с договором купли-продажи автомобиля уплачивается два налога: налог на доходы физических лиц (PIT) и налог на гражданско-правовые операции (PCC).

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В первом случае налог на прибыль не уплачивается, если автомобиль продается не позже шести месяцев после покупки.

Во втором случае уплата налога распространяется на покупателя автомобиля, если продавец является частным лицом и сделка не являются объектом налогообложения VAT. Также в этом случае уплачивается ставка 2% рыночной стоимости транспортного средства и должна быть уплачена в течение 14 дней с момента заключения договора.

Когда можно не платить налог

Продажа авто является дополнительным источником дохода, поэтому продавец обязан включить его в свою годовую налоговую декларацию в форму PIT-36 в графу «Доходы и убытки — другие источники» (Dochody i straty inne źródła).

Продавец может избежать уплаты налога на прибыль от продажи автомобиля, если продаст его не ранее чем через 6 месяцев после его покупки.

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Если заработок продавца меньше 85 528 ​​злотых в год, размер налога будет составлять 17% от суммы прибыли. Если доход превышает эту сумму, нужно будет уплатить 32% от суммы прибыли (разница между ценой покупки и продажи). Налог уплачивается при получении дохода.

Если автомобиль продался по более низкой цене, чем цена покупки, продавец терпит убытки и может вычесть их из своей налоговой базы. Однако это не может произойти позже 5 лет с даты продажи.

Напомним, обязательное оборудование автомобиля определено в Постановлении Министра инфраструктуры Польши от 31 декабря 2002 года о техническом состоянии транспортных средств и объеме их необходимого оборудования. Обязательно в транспортном средстве должен быть огнетушитель и предупредительный треугольник. Эксперты по безопасности советуют найти место в автомобиле еще для некоторых вещей, а именно для буксирного троса, аптечки, светоотражающего жилета.

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