Основатель «Мивины» создает фонд на $150 млн для инвестиций в технологические стартапы — Finance.ua

Основатель «Мивины» создает фонд на $150 млн для инвестиций в технологические стартапы Сегодня 19:35 — Фондовый рынок

Основатель «Мивины» создает фонд на $150 млн для инвестиций в технологические стартапы, forbes.ua

Технологический инвестиционный фонд VinVentures, основанный миллиардером Фам Нят Вионгом и Vingroup (VIC), официально начал свою деятельность, имея целью развитие инновационной экосистемы стартапов во Вьетнаме и регионе.

Об этом пишут местные СМИ.

Целью фонда является финансирование прорывных технологий и создание новых цифровых компаний. VinVentures управляет активами на сумму 150 млн USD, из которых 100 млн — это портфельные инвестиции Vingroup, а остальные 50 млн будут распределены в течение следующих 3−5 лет.

Фонд сосредотачивается на высокотехнологичных направлениях, в частности искусственном интеллекте (AI), полупроводниках, облачных технологиях и других перспективных продуктах, однако остается открытым для стартапов из разных отраслей. VinVentures планирует инвестировать на этапах Seed и Series A, в частности, в стартапы с вьетнамскими основателями, и в дальнейшем расширить инвестиции на рынки Сингапура, Индонезии и Филиппин.

Процесс инвестирования VinVentures включает встречи с командами стартапов, изучение продукта, рынка, проведение оценки и подписание соглашения. От подачи заявки до выделения средств проходит от 2 до 3 месяцев, а для крупных проектов — до 6 месяцев. Среди условий получения инвестиций — высокие темпы роста стартапа, перспективы коммерциализации, реальная польза продукта и наличие опытной команды учредителей. VinVentures становится акционером стартапов, планируя получить прибыль от инвестиций.

Помимо финансирования, VinVentures предлагает стартапам поддержку через сеть Vingroup, предоставляя доступ к тестированию продуктов, консультациям по стратегическому развитию и возможности сотрудничества с крупными партнерами. По словам Ле Хан Туе Лам, исполнительного директора VinVentures, фонд создает условия для развития стартапов на внутреннем и международном рынках, обеспечивая качественные возможности роста.

Инвестирование в технологические стартапы — ключевая часть стратегии Vingroup для позиционирования как ведущего технологического игрока во Вьетнаме. Перед VinVentures группа успешно инвестировала в стартапы через фонды Vingroup Ventures и VinTech City.

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