Правительство начало раздавать 3 млрд на инвестпроекты: первыми получат «Астарта» и «Буковель» — Finance.ua
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Правительство начало раздавать 3 млрд на инвестпроекты: первыми получат «Астарта» и «Буковель»

Кредит&Депозит
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Правительство одобрило подписание двух специальных инвестиционных договоров для получения компенсации от государства за вложение значительных инвестиций.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Первый договор будет заключен между Кабинетом Министров Украины, обществом с ограниченной ответственностью фирма «Астарта-Киев» и обществом с ограниченной ответственностью «Астарта Агро Протеин».
Агрохолдинг «Астарта» — один из крупнейших производителей продуктов питания, в частности, один из крупнейших в Украине и Европе производителей сахара.
Несмотря на полномасштабную войну, компания вкладывает средства в модернизацию собственных заводов. В настоящее время «Астарта» планирует построить завод по переработке соевого шрота производительностью 500 т/сутки в Полтавской области.
Компания инвестирует более 76 млн евро в приобретение оборудования и технологий, чтобы лучше перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Это позволит создать 110 новых рабочих мест. Кроме того, это будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли в регионе и внедрению новых подходов в выращивании и переработке сои.
Как сообщила Свириденко, второй договор будет подписан между правительством, обществом с ограниченной ответственностью «Буковель» и обществом с ограниченной ответственностью «Аквапарк» о реализации инвестиционного проекта с крупными инвестициями. Реализация проекта будет способствовать созданию не менее 82 рабочих мест и ежемесячным налоговым поступлениям в бюджет в размере 469,78 тыс. грн.
В рамках программы компаниям будет предоставлен ряд стимулов:
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины на новое оборудование;
  • освобождение от импортного НДС на новое оборудование;
  • освобождение от налогообложения налогом на прибыль на срок до 5 лет.
«Подписание этого соглашения свидетельствует, что программа поддержки проектов со значительными инвестициями фактически заработала. Она доступна для инвесторов, готовых вложить более €12 млн. Проекты могут быть связаны с производством, добычей полезных ископаемых, транспортом, образованием, медициной, туризмом или другими сферами», — отметила Свириденко.
Она добавила, что суммарный объем государственной поддержки — до 30% объема инвестиций. На эту программу в 2024 году в рамках политики «Сделано в Украине» заложено 3 млрд грн.
По материалам:
Діло
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