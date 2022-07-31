Основатель Ethereum порекомендовал криптовалюту для тех, кто не верит в «зеленый» блокчейн — Finance.ua

Основатель Ethereum порекомендовал криптовалюту для тех, кто не верит в «зеленый» блокчейн Сегодня 22:12 — Финтех и Карты

Основатель Ethereum порекомендовал криптовалюту для тех, кто не верит в «зеленый» блокчейн

Соучредитель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин порекомендовал инвесторам, не верящим в успешность механизма консенсуса Proof-of-Stake, вкладывать средства в Ethereum Classic (ETC).

В ходе выступления на конференции Ethereum Community Conference (EthCC) Виталик Бутерин заявил, что считает переход эфириума на «зеленый» блокчейн важным в развитии проекта. Впрочем, для скептически настроенных к PoS пользователей Бутерин посоветовал инвестировать в Ethereum Classic (ETC), запущенный в 2016 году как хардфорк Ethereum.

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Как заявил Бутерин, в ближайшее время разработчики Ethereum начнут завершающую фазу перехода блокчейна от механизма консенсуса Proof-of-Work (PoW) к Proof-of-Stake (PoS).

Напомним, недавно разработчик Ethereum Тим Бейко назвал 19 сентября как день, когда может состояться слияние. Предложенная дата не встретила возражений других разработчиков. Ожидается, что переход Ethereum на сеть PoS позволит снизить энергопотребление на 99%.

noworries По материалам:

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