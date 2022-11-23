Основатель Dogecoin назвал условия полного коллапса криптовалют — Finance.ua

Основатель Dogecoin назвал условия полного коллапса криптовалют Сегодня 03:07 — Финтех и Карты

Основатель Dogecoin назвал условия полного коллапса криптовалют

Разработчик мем-криптовалют Dogecoin (DOGE) Билли Mapкус, известный под псевдонимом Шибетоши Haкамото, считает, что коллапc Binance или Tether будет означать окончательное падение для всего рынка криптовалют.

«Всех, кто беспокоится о банкротстве Binance и/или Tether, я хочу предупредить, что если это произойдет, то игра окончится. Хорошо, что больше людей в конце концов начинают понимать, как и что происходит, особенно в чем заключается слабость централизованных бирж», — написал Маркус в своем твите.

Билли почему-то удалил свое сообщение, но бывший директор Twitter Джек Доpси успел согласиться с ним и написал, что падение Binance или Tether станет началом конца.

Шибетоши Haкамото уверен, что криптовалюты не исчезнут в случае падения ведущей по объему торгов биржи и эмитента крупнейшего стейблкоина. Однако это событие вызовет «гигантский мега-дамп», и цена пробьет многочисленные уровни поддержки.

Чтобы снизить финансовые риски, недавно гендиректор Binance Чанпен Чжао анонсировал создание стабилизационного фонда. Для получения финансовой поддержки компании, имеющие проблемы ликвидности, будут обязаны подать заявки в инкубатор Binance Labs.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.