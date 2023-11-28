Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес — Finance.ua

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Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес

Фондовый рынок
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Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес
Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес
Соучредитель Alibaba Джек Ма основал новую компанию в городе Ханчжоу под названием «Hangzhou Ma’s Kitchen Food», которая занимается продажей фасованных продуктов питания.
Об этом сообщает Insider.
Отмечается, что Джек Ма зарегистрировал компанию под названием «Hangzhou Ma’s Kitchen Food» в городе, где базируется Alibaba.
Зарегистрированный капитал компании составляет 1,4 млн долл., сообщает принадлежащая Alibaba South China Morning Post со ссылкой на официальный корпоративный реестр National Enterprise Credit Information Publicity System.
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Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма. Компания занимается продажей фасованных продуктов питания, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.
«Интерес Ма к сельскому хозяйству, похоже, появился после преследований его бизнеса в 2020 году после того, как он разозлил Пекин своей критической речью о системе финансового регулирования Китая», — говорится в сообщении.

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По материалам:
Економічна Правда
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