Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес — Finance.ua

Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес Сегодня 05:11 — Фондовый рынок

Основатель Alibaba Джек Ма открывает новый бизнес

Соучредитель Alibaba Джек Ма основал новую компанию в городе Ханчжоу под названием «Hangzhou Ma’s Kitchen Food», которая занимается продажей фасованных продуктов питания.

Об этом сообщает Insider.

Отмечается, что Джек Ма зарегистрировал компанию под названием «Hangzhou Ma’s Kitchen Food» в городе, где базируется Alibaba.

Зарегистрированный капитал компании составляет 1,4 млн долл., сообщает принадлежащая Alibaba South China Morning Post со ссылкой на официальный корпоративный реестр National Enterprise Credit Information Publicity System.

Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма. Компания занимается продажей фасованных продуктов питания, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.

«Интерес Ма к сельскому хозяйству, похоже, появился после преследований его бизнеса в 2020 году после того, как он разозлил Пекин своей критической речью о системе финансового регулирования Китая», — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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