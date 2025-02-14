ОСМД стали чаще судиться с должниками (инфографика) — Finance.ua

ОСМД стали чаще судиться с должниками (инфографика) Сегодня 14:36

ОСМД стали чаще судиться с должниками (инфографика)

3 630 исков и судебных приказов к совладельцам-должникам направили в суд ОСМД по состоянию на конец 2024 года по данным судебного реестра.

Опендатабот вместе с юристами создал пошаговую инструкцию для ОСМД, чтобы помочь защитить жильцов от чужих долгов.

Рекордным по количеству исков к совладельцам стал 2023 год: тогда ОСМД подали 1,4 тысячи исков к совладельцам. Это может быть связано с отменой запрета на штрафы из-за долгов по ЖКУ в конце 2023 года. Впрочем, в прошлом году обращений в суд не стало меньше. 3,6 тысячи дел на должников уже попали в суды по состоянию на конец 2024 года. Речь идет как о судебных исках, так и о судебных приказах. Это в 2,7 раза больше, чем в начале полномасштабной войны — тогда было подано 1 340 подобных дел за весь год.

Больше всего судятся за долги по ОСМД в Днепропетровской области: 644 дела или 18% от общего количества в прошлом году. Чуть меньше статистика в Одесской области: 547 или 15%. Тройку замыкает Запорожская область, где объединение сожителей обращалось в суд 488 раз (14%).

Более популярной становится практика обращения за судебным приказом. Пока такие дела рассматриваются даже без вызова сторон в суд: проверяют документы, подтверждающие обстоятельства дела, и, в случае соответствия требований, выносится судебный приказ. После этого ОСМД может обратиться к исполнителям и взыскать с должника деньги.

С начала полномасштабного количество судебных приказов растет год к году. В 2022 году их было 685, а в 2023 году — 1,8 тыс. За 2024 год было выдано 2,2 тыс. приказов. Это почти столько же, сколько до начала полномасштабного вторжения. Их доля от суммарного количества с исками тоже возросла — с 51 до 62%. Это свидетельствует о том, что после отмены моратория на штрафы по долгам ЖКУ суды смогли выдавать приказы о судебных взысканиях без предварительных ограничений.

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Опендатабот разработал краткую инструкцию вместе с шаблоном заявления в суд для ОСМД.

Для подачи иска в суд обязательно необходимо иметь электронный кабинет в электронном суде. Кабинет регистрируется с помощью электронного цифрового ключа (ЭЦП или КЭП) руководителя объединения сожителей.

К заявлению прилагаются:

квитанция об уплате судебного сбора;

копия договора с должником, заключенного в письменной (в том числе электронной) форме;

доказательства выполнения обязательств вами (оказанные услуги, поставленные товары и т. п. );

); доказательства невыполнения обязательств должником (например, счета, акты приема-передачи товара/услуги). Шаблон заявления о выдаче судебного приказа можно бесплатно найти по ссылке.

Однако для ОСМД важно подать в суд на должника в течение трех лет, пока не истек срок давности. В противном случае суд может отказать в удовлетворении иска, как произошло по делу , где накопилось 133 тысячи долгов у одного человека.

Согласно закону, от ОСМД как от объединения совладельцев многоквартирного дома нельзя требовать выполнения обязанностей, которых не имеет каждый отдельный совладелец. Соответственно, и задолженность отдельного совладельца не может распределяться на всех, а является его персональной ответственностью, за что последний и должен отвечать. Поэтому долги отдельных жителей расцениваются не как долг перед какой-то организацией, а непосредственно перед всеми совладельцами дома — то есть соседями.

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