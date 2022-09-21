Ощадбанк предоставит группе компаний «Эпицентр К» кредит на 50 млн долл. — Finance.ua
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Ощадбанк предоставит группе компаний «Эпицентр К» кредит на 50 млн долл.

Кредит&Депозит
50
Ощадбанк заключил новые кредитные договоры с ООО «Эпицентр К» на общую сумму 50 млн долл. США. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Куда направят деньги? Кредитные средства будут направлены на строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур и развития вспомогательной инфраструктуры, а также на строительство и открытие торговых центров.
За счет кредитных средств планируется профинансировать завершение строительства элеваторов в городах Шепетовка и Четырбоки (Хмельницкая обл.) мощностью 180 тыс. тонн хранения.
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«Продолжать финансировать украинский бизнес — одна из главных задач госбанка с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Ощадбанк постоянно поддерживает работу ключевых отраслей экономики в это сложное время».
Финансирование строительства элеваторов крайне важно для обеспечения надлежащего хранения урожая зерновых, которые являются основой агробизнеса страны. Строительство и открытие новых торговых центров, в свою очередь, обеспечит создание новых рабочих мест и удовлетворит потребность в приобретении товаров широкого потребления", — говорится в сообщении банка.

Справка Finance.ua:

  • кроме сети торговых центров, объединяющей 72 ТЦ разного формата под брендами «Эпицентр» на «Новая Линия», в группу компаний ООО «Эпицентр К» входит и ряд производственных активов в сферах агропромышленности, деревообработки и производства керамической плитки;
  • аграрное подразделение группы занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, имеет семенной завод, собственные перерабатывающие, логистические и элеваторные мощности;
  • земельный банк компании объединяет 167 200 га в 5 регионах Украины, а элеваторная сеть насчитывает 15 работающих элеваторов с общим объемом хранения около 1,54 млн тонн.
По материалам:
Finance.ua
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