Ощадбанк предоставит группе компаний «Эпицентр К» кредит на 50 млн долл. — Finance.ua

Ощадбанк предоставит группе компаний «Эпицентр К» кредит на 50 млн долл. Сегодня 17:36 — Кредит&Депозит

Ощадбанк заключил новые кредитные договоры с ООО «Эпицентр К» на общую сумму 50 млн долл. США. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Куда направят деньги? Кредитные средства будут направлены на строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур и развития вспомогательной инфраструктуры, а также на строительство и открытие торговых центров.

За счет кредитных средств планируется профинансировать завершение строительства элеваторов в городах Шепетовка и Четырбоки (Хмельницкая обл.) мощностью 180 тыс. тонн хранения.

Читайте также Ощадбанк попросил держателей еврооблигаций смягчения условий по ним

«Продолжать финансировать украинский бизнес — одна из главных задач госбанка с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Ощадбанк постоянно поддерживает работу ключевых отраслей экономики в это сложное время».

Финансирование строительства элеваторов крайне важно для обеспечения надлежащего хранения урожая зерновых, которые являются основой агробизнеса страны. Строительство и открытие новых торговых центров, в свою очередь, обеспечит создание новых рабочих мест и удовлетворит потребность в приобретении товаров широкого потребления", — говорится в сообщении банка.

Справка Finance.ua:

кроме сети торговых центров, объединяющей 72 ТЦ разного формата под брендами «Эпицентр» на «Новая Линия», в группу компаний ООО «Эпицентр К» входит и ряд производственных активов в сферах агропромышленности, деревообработки и производства керамической плитки;

аграрное подразделение группы занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, имеет семенной завод, собственные перерабатывающие, логистические и элеваторные мощности;

земельный банк компании объединяет 167 200 га в 5 регионах Украины, а элеваторная сеть насчитывает 15 работающих элеваторов с общим объемом хранения около 1,54 млн тонн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.