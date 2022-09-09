Ощадбанк попросил держателей еврооблигаций смягчения условий по ним — Finance.ua
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Ощадбанк попросил держателей еврооблигаций смягчения условий по ним

Фондовый рынок
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Ощадбанк попросил держателей еврооблигаций смягчения условий по ним
Ощадбанк попросил держателей еврооблигаций смягчения условий по ним
Государственный Ощадбанк направил владельцам двух своих еврооблигаций запрос на изменение ряда условий кредитных соглашений. В частности, предлагается на период военного положения и через шесть месяцев после него отказаться от юридического подтверждения поддержки достаточности капитала.
Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
«Ожидаемое снижение коэффициента достаточности капитала в основном связано с негативным воздействием на экономику Украины, вызванным полномасштабным российским вторжением, что, в свою очередь, привело к увеличению резервов на возможные потери по кредитам банком вследствие негативного влияния на финансовое положение заемщиков банка», — говорится в биржевом сообщении Ощадбанка.
Госбанк также предложил держателям еврооблигаций согласовать задержку публикации отчета за 2021 год до 30 сентября 2022 года и выплату дивидендов 318,117 млн грн 4 марта 2022 года.
Собрание держателей еврооблигаций назначено на 22 сентября. Финальная дата голосования по предложениям — 19 сентября.
Напомним, Ощадбанк в 2015 году реструктуризировал еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,2 млрд. Реструктуризация предусматривала продление сроков погашения и изменение процентной ставки: для евробондов на $700 млн — до 10 марта 2025 года и повышение годовых, на $500 млн — до 20 марта 2025 года и 9,625% годовых.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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