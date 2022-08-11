Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times Сегодня 19:06 — Казна и Политика

Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times

Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть, пишет Financial Times.

Издание считает, что экономика «уйдет в крутое пике», несмотря на договоренность об отсрочке международного долга на два года.

Из-за войны ежемесячные расходы Украины увеличились с $250 млн в феврале до $3,3 млрд в мае. Кабмин уже ввел резкое сокращение расходов на ежедневные услуги для покрытия своих военных нужд. Кроме того, власти могут пойти на еще более решительные меры, говорится в статье.

Иностранный банкир, сотрудничающий с украинскими властями, рассказал, что западная помощь Киеву недостаточна и слишком медленна, вместе с тем обязательства, наоборот, очень велики.

С момента вторжения Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд. Чистые резервы Украины сейчас составляют всего $12,9 млрд против $19 млрд в феврале.

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Этого достаточно на два с половиной месяца, чтобы оплатить импорт необходимых продуктов: от сельскохозяйственных ресурсов до автомобильных запчастей и горючего.

Инвестиционный директор британской компании Abrdn Виктор Сабо считает, что возможности украинского правительства очень ограничены.

По его словам, Киев может оказаться в ситуации, когда даже не сможет погасить все социальные обязательства перед украинцами.

Напомним, Украина теперь нуждается в 9 миллиардах долларов в месяц, а не в 5 миллиардах, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Об этом изданию Financial Times заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко.

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