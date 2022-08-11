Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times

Казна и Политика
148
Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times
Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть — Financial Times
Осенью финансовые ресурсы Украины могут иссякнуть, пишет Financial Times.
Издание считает, что экономика «уйдет в крутое пике», несмотря на договоренность об отсрочке международного долга на два года.
Из-за войны ежемесячные расходы Украины увеличились с $250 млн в феврале до $3,3 млрд в мае. Кабмин уже ввел резкое сокращение расходов на ежедневные услуги для покрытия своих военных нужд. Кроме того, власти могут пойти на еще более решительные меры, говорится в статье.
Иностранный банкир, сотрудничающий с украинскими властями, рассказал, что западная помощь Киеву недостаточна и слишком медленна, вместе с тем обязательства, наоборот, очень велики.
С момента вторжения Украина получила $12,7 млрд финансовой помощи из обещанных $38 млрд. Чистые резервы Украины сейчас составляют всего $12,9 млрд против $19 млрд в феврале.
Читайте также
Этого достаточно на два с половиной месяца, чтобы оплатить импорт необходимых продуктов: от сельскохозяйственных ресурсов до автомобильных запчастей и горючего.
Инвестиционный директор британской компании Abrdn Виктор Сабо считает, что возможности украинского правительства очень ограничены.
По его словам, Киев может оказаться в ситуации, когда даже не сможет погасить все социальные обязательства перед украинцами.
Напомним, Украина теперь нуждается в 9 миллиардах долларов в месяц, а не в 5 миллиардах, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Об этом изданию Financial Times заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко.
По материалам:
ua-news.in.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.