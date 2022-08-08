В ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи — Finance.ua

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В ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи

Казна и Политика
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В ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи
В ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи
Новый проект Предложения Европейской Комиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов.
Об этом Politico сообщили два чиновника ЕС.
ЕС выделит до 5 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные странами ЕС, согласно их вкладу в бюджет блока. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета ЕС. По словам чиновников, оставшаяся сумма около 3 миллиардов евро будет предоставлена в виде грантов.
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Новый проект предложений появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии в поддержку кредитов для Украины на сумму до 9 миллиардов евро. Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву и указал на свой двусторонний грант в размере 1 млрд евро.
Эта позиция заставила Италию и Францию, также оказывавших двустороннюю помощь, также поднять вопрос.
По словам одного чиновника, хотя сроков пока нет, комиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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