«Дыра» в 5 миллиардов долларов: кто помогает Украине финансово и хватает ли средств бюджета — Finance.ua
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«Дыра» в 5 миллиардов долларов: кто помогает Украине финансово и хватает ли средств бюджета

Казна и Политика
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«Дыра» в 5 миллиардов долларов: кто помогает Украине финансово и хватает ли средств бюджета
«Дыра» в 5 миллиардов долларов: кто помогает Украине финансово и хватает ли средств бюджета
В настоящее время иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, Самую большую поддержку оказывают США и ЕС.
Об этом говорится в публикации экономиста Центра экономической стратегии Максима Самойлюка для ЭП.
Из обещанной суммы 12,7 млрд долларов уже поступило в государственный бюджет Украины. Только треть обещанного финансирования является грантовой, то есть такой, которую нам не придется возвращать в будущем.
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Крупнейшие финансовые доноры Украины — Евросоюз и Соединенные Штаты, которые вместе пообещали Украине предоставить финансовую поддержку более чем на 10 млрд долларов каждый. В то же время, со стороны США помощь на 90% грантовая, а обещанные средства ЕС — кредитные, хотя и по льготным условиям.
«Дыра» в 5 миллиардов долларов: кто помогает Украине финансово и хватает ли средств бюджета
Украинская экономика не способна профинансировать войну самостоятельно: падение ВВП на треть в 2022 году, согласно прогнозу НБУ, неизбежно влечет значительное падение налоговых поступлений в бюджет. В этих условиях у правительства есть два реалистичных пути наполнения бюджета: иностранная помощь или печать средств. Последнее влечет негативные последствия в виде инфляции, которую ощущают на себе все украинцы.
При этом иностранной помощи пока недостаточно: она покрывает лишь более половины (52%) потребностей государственного бюджета с 24 февраля. Низкие поступления финансирования в апреле, мае и первой половине июня заставили НБУ профинансировать дефицит бюджета в 170 млрд гривен.
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В последние дни июня и первые дни июля в Украину поступило несколько миллиардов долларов помощи, что несколько стабилизировало ситуацию. Однако есть сомнения в том, что финансирование в дальнейшем будет достаточным. Даже если положительные тенденции поступления средств сохранятся, остальные обещанные деньги, то есть около 20 млрд долларов, будет достаточно всего на 4 месяца из расчета потребности в 5 млрд долларов ежемесячно.
«Дыра» в 5 миллиардов долларов: кто помогает Украине финансово и хватает ли средств бюджета
Объемы обещанной помощи при этом не увеличиваются: в июле публично объявили только 1,6 млрд евро нового кредита от Европейского инвестбанка.
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Аналитики подчеркивают, что при таких сложных условиях есть несколько шагов, позволяющих стабилизировать ситуацию. Речь идет о:
  • реструктуризации долга Украины и государственных компаний и банков, что позволит сэкономить 5 млрд долларов в центральном бюджете на другие нужды;
  • максимальной эффективности использования бюджета;
  • оживлении экономики, ведь каждая израсходованная в Украине гривна так или иначе поддерживает бюджет и, соответственно, армию.
При этом важно работать и над наращиванием объемов иностранной финансовой помощи, поскольку без нее останется только один источник финансирования военных расходов — бесконтрольная печать денег, что может привести к гиперинфляции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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