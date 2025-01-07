«єОселя»: какая средняя стоимость и площадь приобретенной украинцами недвижимости в 2024 году — Finance.ua

«єОселя»: какая средняя стоимость и площадь приобретенной украинцами недвижимости в 2024 году Сегодня 16:28 — Недвижимость

«єОселя»: какая средняя стоимость и площадь приобретенной украинцами недвижимости в 2024 году

В 2024 году более 8,5 тысячи украинских семей воспользовались программой льготного ипотечного кредитования «єОселя», а объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, такой результат на 45% превышает результат 2023 года по количеству выданных кредитов и на 65% по сумме выданных средств.

«В прошлом году свыше 8500 семей украинцев взяли кредиты на приобретение жилья по программе „єОселя“ на общую сумму свыше 14,6 млрд грн. В целом же за все время действия программы уже 14 840 семей получили льготные кредиты на сумму более 24 млрд грн», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В целом за прошлый год участие в «єОселя» приняли следующие категории:

военнослужащие и правоохранители — 49% (4 165 человек);

украинцы, не имеющие собственного жилья — 27% (2 310 человек);

медики — 8% (653 человека);

педагоги — 7% (619 человек);

ветераны — 4% (301 человек);

ВПЛ — 3% (268 человек);

ученые — 2% (199 человек).

Портрет заемщиков

Больше всего заемщиков «єОселя» — это граждане в возрасте 26−35 лет (43,5%), на втором месте — 36−45 лет (34,1%).

Мужчин среди заемщиков за прошлый год — 65%, женщин — соответственно 35%. Средний возраст клиентов «єОселя» — 35 лет, а средняя площадь на одного члена семьи — 29,1 кв.м.

Заемщики «єОселя», получившие ссуды в 2024 году, имеют 5 347 детей. В том числе собственное жилье приобрело 138 семей, в которых трое и более детей.

Средняя стоимость недвижимости

Если говорить о приобретенной недвижимости за прошлый год, то средняя стоимость составляет 2,4 млн грн, а средняя площадь — 56,5 кв. м. Наибольшая часть жилья приходится на вторичный рынок — 67%, готовое жилье от застройщика — 24%, жилье на стадии строительства — 9%.

Для сравнения: в 2023 году доля жилья на стадии строительства составила всего 1,8%.

В каких городах чаще всего покупают жилье

Самый распространенный регион — Киевская область и город Киев — 2338 и 1869 выданных кредитов соответственно. 559 кредитов выдано во Львовской области, 442 — в Одесской, 378 — в Ивано-Франковской области.

Справка Finance.ua:

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль и председатель правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер обсудили запуск программы доступной ипотеки «єОселя» для аграриев. Ипотечная инициатива будет предусматривать доступные кредиты под 3% и 7% сроком на 20 лет на покупку жилья, а предпочтение будет отдаваться сельской местности. Коваль подчеркнул, что Минагрополитики заинтересовано в такой социальной программе, поэтому в дальнейшем совместно с «Укрфинжильем» будет разрабатываться дорожная карта.

Банки Украины в октябре выдали 829 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн. Программа «єОселя» остается двигателем ипотечного сегмента кредитования, ведь почти все кредиты предоставляются в рамках этой программы. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре выросла до 8,4% годовых с 8,3% в сентябре.

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