Опубликован закон о ликвидации Фонда соцстрахования: это сэкономит миллиарды гривен — Finance.ua
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Опубликован закон о ликвидации Фонда соцстрахования: это сэкономит миллиарды гривен

Казна и Политика
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Опубликован закон о ликвидации Фонда соцстрахования: это сэкономит миллиарды гривен
Опубликован закон о ликвидации Фонда соцстрахования: это сэкономит миллиарды гривен
В газете «Голос Украины» 25 октября был опубликован закон № 2620, который вносит изменения в законы об общеобязательном государственном социальном и пенсионном страховании.
Документ предусматривает интеграцию административных структур Фонда социального страхования в Пенсионный фонд.
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Верховная Рада приняла этот закон еще 21 сентября, а 21 октября подписал президент Владимир Зеленский. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
С помощью этой реформы власти намерены укрепить финансовую устойчивость и улучшить предоставление страховых выплат в системе государственного социального страхования. Ожидается уменьшение административных структур управления, введение единых систем управления и информации, а также усиление государственного контроля за использованием средств социального страхования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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