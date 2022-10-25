Опубликован закон о ликвидации Фонда соцстрахования: это сэкономит миллиарды гривен — Finance.ua

Опубликован закон о ликвидации Фонда соцстрахования: это сэкономит миллиарды гривен Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Опубликован закон о ликвидации Фонда соцстрахования: это сэкономит миллиарды гривен

В газете «Голос Украины» 25 октября был опубликован закон № 2620, который вносит изменения в законы об общеобязательном государственном социальном и пенсионном страховании.

Документ предусматривает интеграцию административных структур Фонда социального страхования в Пенсионный фонд.

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Верховная Рада приняла этот закон еще 21 сентября, а 21 октября подписал президент Владимир Зеленский. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

С помощью этой реформы власти намерены укрепить финансовую устойчивость и улучшить предоставление страховых выплат в системе государственного социального страхования. Ожидается уменьшение административных структур управления, введение единых систем управления и информации, а также усиление государственного контроля за использованием средств социального страхования.

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УБР По материалам:

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