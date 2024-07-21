Опубликован мировой рейтинг скорости интернета: какое место занимает Украина — Finance.ua

Опубликован мировой рейтинг скорости интернета: какое место занимает Украина Сегодня 05:09 — Мир

Опубликован мировой рейтинг скорости интернета: какое место занимает Украина, Фото: Getty Images

В Украине мобильный интернет один из самых медленных — 93 место из 108. Средняя скорость скачивания составляет 21.24 МБ/с, что примерно в 2,5 раза ниже усредненного по миру показателя.

Об этом говорится в исследовании тестов скорости Ookla (владельца сервиса Speedtest).

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Самый быстрый мобильный интернет в Катаре (334,63 МБ/с), а самый медленный на Кубе (4,02 МБ/с).

Со стационарным интернетом в Украине дела обстоят гораздо лучше: 60 место среди 159 стран с показателями скорости немного ниже, чем в среднем по миру.

Рекордная средняя скорость в Сингапуре — 285,02 МБ/с, на Украине — 80,02 МБ/с, а самый медленный домашний и офисный интернет опять же на Кубе — всего 2,79 МБ/с.

Ожидаемо медленный доступ в Украине обусловлен отсутствием сетей связи пятого поколения.

При этом 5G уже есть в некоторых странах бывшего СССР, например, в Латвии, Эстонии и Литве.

В Минцифры говорили, что пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.

УНІАН По материалам:

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