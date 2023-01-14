Опоздали на свой рейс из-за тревоги: как действовать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Опоздали на свой рейс из-за тревоги: как действовать

Личные финансы
17
Опоздали на свой рейс из-за тревоги: как действовать
Опоздали на свой рейс из-за тревоги: как действовать
Пассажиры, которые из-за объявления воздушной тревоги не смогли вовремя добраться до железнодорожного вокзала и попасть на запланированный рейс, смогут воспользоваться своим билетом в течение следующих 24 часов, выбрав нужный рейс в том же направлении.
Об этом пишет Правительственный портал.
Это правило распространяется и на международные рейсы, в частности, на поезд сообщением Киев — Перемышль.
В то же время, если у пассажира запланирована пересадка на другой поезд, он обязательно должен проинформировать об этом проводника или начальника поезда.
Читайте также
В таком случае человеку помогут скорректировать маршрут. Придержать, по возможности, следующий рейс, на который нужно пересесть.
Всю информацию о задержках рейсов вы сможете узнать на сайте и официальных страницах Укрзализныци в социальных сетях.
По поводу опозданий на рейсы автобусов нужно обращаться к перевозчикам.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.