Поезда в Европу: куда можно доехать по железной дороге из Украины — Finance.ua

Поезда в Европу: куда можно доехать по железной дороге из Украины Сегодня 14:39 — Личные финансы

Поезда в Европу: куда можно доехать по железной дороге из Украины

Украинцы до сих пор стремятся уехать в Европу. На поезде сделать это также возможно. Железная дорога сейчас стала едва ли не самым важным транспортом, соединяющим не только города, но и страны.

Какие поезда курсируют между Украиной и странами Европы

Так, национальный перевозчик «Укрзализныця» продолжает активно развивать международное сообщение с Европой. Благодаря этому из Украины можно добраться как минимум в 6 стран Европы и обратно.

Польша

Одесса — Перемышль (036 Ш/Л), этот поезд отправляется из Одессы в 14:58 и следует через Хмельницкий, Тернополь и Львов. В конечный пункт прибывает в 6:30 на следующий день.

Киев — Варшава, по этому направлению курсируют сразу два поезда: 907К/908О и 067К/068Л. Первый отправляется из Киева в 17:27, следует через польские Хелм и Люблин, в Варшаву прибывает в 10:09. Второй курсирует по тому же маршруту, но из Киева отправление в 19:26, прибытие в Варшаву в 10:12.

Киев — Перемышль, из столицы в Перемышль курсируют четыре разных рейса это 053/054, 705/706, 715/716 и 89/90. Есть отправление из Киева как в 11:01, так и в вечерние часы: в 19:46, 20:14 или 22:52.

Запорожье — Перемышль (032П/Д), поезд отправляется со станции Запорожье-1 в 20:15 и прибывает в Перемышль в 15:18.

Венгрия и Австрия

Поезд 749 сообщением Киев — Будапешт — Вена следует через станции Стрый, Воловец, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьер, Хедьешхалом. Отправка ежедневно из Киева в 12:57, прибытие в Будапешт в 8:20, а в Вену в 11:21.

Чехия

В Чехию можно добраться с пересадкой по маршруту Киев — Прага с пересадкой в Перемышле. Поезд 715 отправляется из Киева в 8:30, из Перемышля в 20:48 поезд сообщения RJ 1000 следует в Чехию. Конечный пункт — Прага на следующий день утром в 8:55.

Словакия

Мукачево — Чоп — Кошице, по этому маршруту есть два поезда 960/961 и 962/963. Первый отправляется из Мукачево в 14:48, прибывает в конечный пункт в 18:17, второй отправляется в 18:16, а прибывает в 21:33.

Чоп — Чиерна над Тисоу 8861/8860 отправление из Чопа в 11:35, прибытие в 11:46 на следующий день.

Молдова

Киев — Кишинев (351/352), поезд отправляется из Киева в 17:02, следует через Винницу и прибывает в Кишинев в 10:38.

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