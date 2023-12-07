Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще — Finance.ua

Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще

Государственная таможенная служба расширила возможности ІТ-сервиса «Единое окно для международной торговли», чтобы граждане имели возможность самостоятельно оплатить таможенные платежи при ввозе авто на депозитный счет соответствующей таможни через QR код в один клик.

Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы.

Отмечается, что при самостоятельном оформлении авто необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и выбрать определенные параметры.

Далее система генерирует QR-код, по которому можно оплатить таможенные платежи без обращения в банковское учреждение.

«Это будет способствовать упрощению оплаты и ускорению процедуры оформления. Цифровизация процессов — один из приоритетов в работе таможни», — добавили в Гостаможслужбе.

Напомним, Государственная таможенная служба Украины согласовала с Генеральным директоратом по вопросам налогообложения и таможенного союза Еврокомиссии (DG TAXUD) перенос на более поздний срок применения новой транзитной декларации — NCTS Фаза 5, переход на которую планировался с 1 декабря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.