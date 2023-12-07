Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще — Finance.ua
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Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще

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Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще
Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще
Государственная таможенная служба расширила возможности ІТ-сервиса «Единое окно для международной торговли», чтобы граждане имели возможность самостоятельно оплатить таможенные платежи при ввозе авто на депозитный счет соответствующей таможни через QR код в один клик.
Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы.
Отмечается, что при самостоятельном оформлении авто необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и выбрать определенные параметры.
Далее система генерирует QR-код, по которому можно оплатить таможенные платежи без обращения в банковское учреждение.
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«Это будет способствовать упрощению оплаты и ускорению процедуры оформления. Цифровизация процессов — один из приоритетов в работе таможни», — добавили в Гостаможслужбе.
Напомним, Государственная таможенная служба Украины согласовала с Генеральным директоратом по вопросам налогообложения и таможенного союза Еврокомиссии (DG TAXUD) перенос на более поздний срок применения новой транзитной декларации — NCTS Фаза 5, переход на которую планировался с 1 декабря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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