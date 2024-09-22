Оплата частями: повлияет ли наличие рассрочки на назначение субсидии — Finance.ua
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Оплата частями: повлияет ли наличие рассрочки на назначение субсидии

Личные финансы
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Оплата частями: повлияет ли наличие рассрочки на назначение субсидии
Оплата частями: повлияет ли наличие рассрочки на назначение субсидии
Если у гражданина оформлена оплата по частям (10 платежей) на покупку общей стоимостью 10 тыс. грн, тогда жилищная субсидия назначается.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
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Согласно действующему законодательству, субсидия не предоставляется, если кто-либо из членов домохозяйства или их родственники в течение 12 месяцев до месяца обращения совершили покупку на сумму более 50 000 гривен.
Это может быть как единовременная покупка товара долгосрочного потребления, так и оплата услуг или работ на такую ​​же сумму.

Исключения

Однако исключения производятся для оплаты медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в рамках социальной нормы.
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Важно подчеркнуть, что при оплате на сумму менее 50 тыс. грн. за товар или услугу в течение определенного периода субсидия может быть назначена без проблем.

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По материалам:
Finance.ua
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