Оплата частями: повлияет ли наличие рассрочки на назначение субсидии — Finance.ua

Оплата частями: повлияет ли наличие рассрочки на назначение субсидии Сегодня 20:15 — Личные финансы

Оплата частями: повлияет ли наличие рассрочки на назначение субсидии

Если у гражданина оформлена оплата по частям (10 платежей) на покупку общей стоимостью 10 тыс. грн, тогда жилищная субсидия назначается.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно действующему законодательству, субсидия не предоставляется, если кто-либо из членов домохозяйства или их родственники в течение 12 месяцев до месяца обращения совершили покупку на сумму более 50 000 гривен.

Это может быть как единовременная покупка товара долгосрочного потребления, так и оплата услуг или работ на такую ​​же сумму.

Исключения

Однако исключения производятся для оплаты медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в рамках социальной нормы.

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Важно подчеркнуть, что при оплате на сумму менее 50 тыс. грн. за товар или услугу в течение определенного периода субсидия может быть назначена без проблем.

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