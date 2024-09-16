Кабмин уменьшит количество домохозяйств, получающих жилищные субсидии — Finance.ua

Кабмин уменьшит количество домохозяйств, получающих жилищные субсидии Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Кабмин уменьшит количество домохозяйств, получающих жилищные субсидии

Кабинет Министров Украины прогнозирует сокращение количества получателей жилищных субсидий и льгот на 400 тысяч человек в 2025 году. Согласно пояснительной записке к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год, плановые бюджетные расходы на эти выплаты будут уменьшены на 7,6 млрд гривен.

В 2025 году на финансирование жилищных субсидий, льгот на жилищно-коммунальные услуги, а также на приобретение топлива и сжиженного газа будет предусмотрено 42,321 млрд гривен. Ожидается, что эти средства обеспечат поддержку 2,8 млн домохозяйств.

Как отмечено в пояснительной записке, такое сокращение расходов стало возможным благодаря повышению адресности субсидий и совершенствованию системы их предоставления. Среди мер — уточнение критериев оценки финансово-имущественного положения, прекращение выплат лицам, находящимся за границей или проживающим на временно оккупированных территориях, а также внедрению механизма ежемесячной верификации выплат.

Количество получателей субсидий и льгот уменьшится на 12,5%, что будет соответствовать снижению объема бюджетных расходов с 49,9 млрд гривен до 42,3 млрд гривен.

Напомним, по прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен за $1. В то же время, ожидаемый курс доллара на 2024 год, как указано в документе, был 40,8 грн. Среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 24 389 грн (ожидаемая средняя зарплата в 2024 году — 20 581).

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