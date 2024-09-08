Как самостоятельно проверить назначение субсидии — Finance.ua

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Как самостоятельно проверить назначение субсидии

Личные финансы
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Как самостоятельно проверить назначение субсидии
Как самостоятельно проверить назначение субсидии
Украинцы могут самостоятельно проверить, предоставлена ​​ли жилищная субсидия, на портале Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Как проверить начисление льготы

В личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно проверить информацию по назначенным субсидиям и льготам.
В разделе Моя субсидия можно просмотреть:
  • месяц и год последнего начисления;
  • начисленную сумму;
  • решение о назначении субсидии/льготы.

Как подать документы на оформление субсидии онлайн

1. Авторизуйтесь на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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2. В разделе Коммуникации с ПФУ нажмите Заявление на жилищную субсидию или льготу, выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.
3. Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:
  • паспорт заявителя;
  • идентификационный номер;
  • другие необходимые документы.
При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:
  • размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
  • формат файла: JPG, JPEG, PDF;
  • документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
  • скан-копии делаются с оригиналов документов;
  • скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;
  • названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
4. Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите Отправить в ПФУ.
Состояние обработки заявления на назначение субсидии можно просмотреть в личном кабинете в разделе Мои обращения.

Справка Finance.ua:

  • дважды в год — в марте и августе — домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.
  • украинцам в некоторых случаях может быть отказано в субсидии, но в случае устранения ошибок ее все же можно получить.
  • для внутренне перемещенных лиц в Украине разработан новый инструмент государственной поддержки — субсидии на аренду жилья. После согласования с заинтересованными сторонами он будет представлен на рассмотрение правительства. Как это будет работать?
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По материалам:
Finance.ua
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