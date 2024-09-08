Как самостоятельно проверить назначение субсидии — Finance.ua

Как самостоятельно проверить назначение субсидии Сегодня 14:26 — Личные финансы

Как самостоятельно проверить назначение субсидии

Украинцы могут самостоятельно проверить, предоставлена ​​ли жилищная субсидия, на портале Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Как проверить начисление льготы

В личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно проверить информацию по назначенным субсидиям и льготам.

В разделе Моя субсидия можно просмотреть:

месяц и год последнего начисления;

начисленную сумму;



решение о назначении субсидии/льготы.



Как подать документы на оформление субсидии онлайн

1. Авторизуйтесь на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. В разделе Коммуникации с ПФУ нажмите Заявление на жилищную субсидию или льготу, выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.

3. Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;



другие необходимые документы.



При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;



документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;



скан-копии делаются с оригиналов документов;



скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;



названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.



4. Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите Отправить в ПФУ.

Состояние обработки заявления на назначение субсидии можно просмотреть в личном кабинете в разделе Мои обращения.

Справка Finance.ua:

дважды в год — в марте и августе — домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.



украинцам в некоторых случаях может быть отказано в субсидии, но в случае устранения ошибок ее все же можно получить.

для внутренне перемещенных лиц в Украине разработан новый инструмент государственной поддержки — субсидии на аренду жилья. После согласования с заинтересованными сторонами он будет представлен на рассмотрение правительства. Как это будет работать?

Правильно выбранная карта убережет вас от инфляции. Мы решили помогать нашим читателям в поиске таких карт. Для этого был создан специальный сервис.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.