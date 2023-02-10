Оператор Bitcoin-банкоматов Coin Cloud объявил себя банкротом — Finance.ua

Оператор Bitcoin-банкоматов Coin Cloud объявил себя банкротом Сегодня 03:33 — Криптовалюта

Оператор Bitcoin-банкоматов Coin Cloud объявил себя банкротом

Провайдер Bitcoin-банкоматов Coin Cloud подал заявление о защите от банкротства. Это американская компания из Лас-Вегаса, которая имела сеть в США и Бразилии. Документы о банкротстве они подали в суд округа Невады.

Согласно заявлению, компания имеет задолженность в размере от $100 до $500 млн. Активы оператора оцениваются в $50-100 млн. А количество кредиторов — до 10 000.

Крупнейшим должником Coin Cloud является платформа Genesis Global Trading. У них необеспеченный кредит на сумму около $100 млн. 19 января Genesis подали свое заявление о банкротстве. Компания оценивает обязательства в размере от $1 млрд до $10 млрд и активы в том же диапазоне.

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Кстати, в ноябре прошлого года Genesis планировали стать инвесторами для Coin Cloud и помочь расширить сеть криптоматов. Но из-за краха FTX и прочих трудностей компания пришла в упадок.

Согласно документам, криптокредитор Genesis Global Capital задолжал $3,8 млрд своим 50 крупнейшим кредиторам. В этот список входят криптобиржа Gemini, менеджер хедж-фонда VanEck и Stellar Development Foundation, инвест-компания Digital Finance Group и т.д.

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