Оператор Bitcoin-банкоматов Coin Cloud объявил себя банкротом — Finance.ua
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Оператор Bitcoin-банкоматов Coin Cloud объявил себя банкротом

Криптовалюта
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Оператор Bitcoin-банкоматов Coin Cloud объявил себя банкротом
Оператор Bitcoin-банкоматов Coin Cloud объявил себя банкротом
Провайдер Bitcoin-банкоматов Coin Cloud подал заявление о защите от банкротства. Это американская компания из Лас-Вегаса, которая имела сеть в США и Бразилии. Документы о банкротстве они подали в суд округа Невады.
Согласно заявлению, компания имеет задолженность в размере от $100 до $500 млн. Активы оператора оцениваются в $50-100 млн. А количество кредиторов — до 10 000.
Крупнейшим должником Coin Cloud является платформа Genesis Global Trading. У них необеспеченный кредит на сумму около $100 млн. 19 января Genesis подали свое заявление о банкротстве. Компания оценивает обязательства в размере от $1 млрд до $10 млрд и активы в том же диапазоне.
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Кстати, в ноябре прошлого года Genesis планировали стать инвесторами для Coin Cloud и помочь расширить сеть криптоматов. Но из-за краха FTX и прочих трудностей компания пришла в упадок.
Согласно документам, криптокредитор Genesis Global Capital задолжал $3,8 млрд своим 50 крупнейшим кредиторам. В этот список входят криптобиржа Gemini, менеджер хедж-фонда VanEck и Stellar Development Foundation, инвест-компания Digital Finance Group и т.д.
По материалам:
incrypted
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