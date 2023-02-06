Криптовалютные аналитики Bloomberg назвали криптовалюту, которая превзойдет Bitcoin — Finance.ua

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Криптовалютные аналитики Bloomberg назвали криптовалюту, которая превзойдет Bitcoin

Криптовалюта
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Криптовалютные аналитики Bloomberg назвали криптовалюту, которая превзойдет Bitcoin
Криптовалютные аналитики Bloomberg назвали криптовалюту, которая превзойдет Bitcoin
Аналитики Bloomberg Intelligence опубликовали прогноз относительно ситуации на крипторынке в феврале. По словам экспертов, в долгосрочной перспективе ETH имеет больше шансов превзойти Bitcoin.
«Ethereum, скорее всего, восстановится и будет демонстрировать значительный рост», — отметили в Bloomberg Intelligence.
Среди других цифровых активов в отчете была выделена криптовалюта Polygon (MATIC), которая является сетью уровня 2, разработанной для поддержки криптопроектов и масштабирования транзакций Ethereum. Аналитики убеждены, что использование Polygon в феврале и в дальнейшем будет расти.

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Согласно заявлениям крупных NFT-проектов, в 2023 году произойдет их переход от Solana на Ethereum и Polygon. Среди тех, кто решил мигрировать еще в конце декабря: DeGods и y00ts.
«Учитывая ряд брендовых партнерств Polygon во 2 полугодии 2022 года, 2023 год может стать годом широкого внедрения NFT. Взрыв активных пользователей в сети стал результатом нескольких успешных корпоративных партнерств, заключенных стоящей за сетью компанией Polygon Technology», — поделились эксперты Bloomberg.

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По словам аналитиков, 2023 год станет первым, когда криптовалюты будут бороться с глобальной рецессией.
«Цифровые активы, возможно, столкнутся с первой настоящей рецессией, что обычно означает снижение цен и более высокую волатильность. Последний значительный экономический спад в США и финансовый кризис привели к „рождению“ биткоина, поэтому стоит ожидать больших изменений и сейчас. Ключевой вопрос состоит в том, насколько опустится стоимость ключевых криптовалют, прежде чем возобновится долгосрочный рост», — подытожили эксперты.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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