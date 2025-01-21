OpenAI завершила разработку мощной AI-модели o3-mini — Finance.ua

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OpenAI завершила разработку мощной AI-модели o3-mini

Технологии&Авто
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OpenAI завершила разработку мощной AI-модели o3-mini
OpenAI завершила разработку мощной AI-модели o3-mini
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о завершении разработки языковой модели o3-mini, которая будет запущена в ближайшие недели. Компания также планирует одновременный запуск API и ChatGPT, учитывая отзывы пользователей.
OpenAI представила новое поколение языковых моделей o3 и o3-mini в декабре прошлого года, назвав их самыми умными среди существующих решений искусственного интеллекта.
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Новые модели демонстрируют более высокую производительность и расширенные возможности по сравнению с моделью o1, представленной в сентябре 2024 года.
По словам представителей компании, OpenAI планирует выпустить o3-mini до конца января 2025 года, а полноценный релиз более мощной модели o3 состоится позже.
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Ожидается, что новые возможности искусственного интеллекта превзойдут предыдущие версии нейросетей, что приведет к привлечению новых инвестиций и расширению аудитории пользователей.
Кроме того, на этой неделе OpenAI представила бета-версию новой функции Scheduled Tasks in ChatGPT.
По материалам:
Телеканал 24
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