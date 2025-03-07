OpenAI задерживает GPT-4.5 и готовит кредитную систему оплаты для пользователей — Finance.ua

OpenAI задерживает GPT-4.5 и готовит кредитную систему оплаты для пользователей Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

OpenAI задерживает GPT-4.5 и готовит кредитную систему оплаты для пользователей

Компания OpenAI неожиданно объявила о задержке выхода новой модели ChatGPT-4.5, объяснив это необходимостью избежать перегрузки серверов. Хотя вначале планировали одновременный запуск для всех пользователей, разработчики изменили решение. Теперь модель будут запускаться постепенно, в течение нескольких дней.

По словам гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, одновременный доступ для всех вызвал бы проблемы с производительностью. Из-за большого объема модели, требующей значительных ресурсов, компания столкнулась с нехваткой графических процессоров (GPU). Это также оказало существенное влияние на планы разработчиков.

Читайте также OpenAI прогнозирует $11 миллиардов дохода в 2025 году

Помимо изменения графика запуска, OpenAI готовит новый подход к оплате сервисов ChatGPT Plus. Ранее подписчики платили $20 в месяц, получая неограниченный доступ. Теперь же планируется перейти на кредитную систему.

Каждый месяц пользователи будут получать фиксированное количество кредитов, которые можно будет тратить на разные продукты компании. Среди них — Deep Research, ChatGPT o1, Sora и ChatGPT-4.5. Если кредиты закончатся, придется доплачивать.

Пользователи восприняли идею неоднозначно. Некоторые радуются новой гибкости, другие считают, что нововведение ограничит свободу взаимодействия с AI. Вопрос, выиграют ли пользователи от этих изменений, остается открытым.

Читайте также OpenAI готовится к выпуску GPT-5: ИИ станет проще и доступнее

Новая модель ChatGPT-4.5 уже стала самой ожидаемой разработкой компании. Альтман отмечает, что искусственный интеллект этого поколения обладает чрезвычайной способностью понимать социальные сигналы и поддерживать естественные, живые диалоги. По его словам, общение с новой версией AI напоминает «беседу с вдумчивым человеком».

Однако именно из-за повышенного качества модель требует много ресурсов и затрат. Это и стало одной из причин задержки запуска.

Задержка запуска и изменение платежной модели ChatGPT-4.5 — попытка OpenAI найти баланс между технологическими возможностями и потребностями пользователей. Компания стремится сделать AI доступным, но вместе с тем обеспечить стабильную работу сервиса.

Terazus По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.