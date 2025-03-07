OpenAI задерживает GPT-4.5 и готовит кредитную систему оплаты для пользователей — Finance.ua
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OpenAI задерживает GPT-4.5 и готовит кредитную систему оплаты для пользователей

Технологии&Авто
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OpenAI задерживает GPT-4.5 и готовит кредитную систему оплаты для пользователей
OpenAI задерживает GPT-4.5 и готовит кредитную систему оплаты для пользователей
Компания OpenAI неожиданно объявила о задержке выхода новой модели ChatGPT-4.5, объяснив это необходимостью избежать перегрузки серверов. Хотя вначале планировали одновременный запуск для всех пользователей, разработчики изменили решение. Теперь модель будут запускаться постепенно, в течение нескольких дней.
По словам гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, одновременный доступ для всех вызвал бы проблемы с производительностью. Из-за большого объема модели, требующей значительных ресурсов, компания столкнулась с нехваткой графических процессоров (GPU). Это также оказало существенное влияние на планы разработчиков.
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Помимо изменения графика запуска, OpenAI готовит новый подход к оплате сервисов ChatGPT Plus. Ранее подписчики платили $20 в месяц, получая неограниченный доступ. Теперь же планируется перейти на кредитную систему.
Каждый месяц пользователи будут получать фиксированное количество кредитов, которые можно будет тратить на разные продукты компании. Среди них — Deep Research, ChatGPT o1, Sora и ChatGPT-4.5. Если кредиты закончатся, придется доплачивать.
Пользователи восприняли идею неоднозначно. Некоторые радуются новой гибкости, другие считают, что нововведение ограничит свободу взаимодействия с AI. Вопрос, выиграют ли пользователи от этих изменений, остается открытым.
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Новая модель ChatGPT-4.5 уже стала самой ожидаемой разработкой компании. Альтман отмечает, что искусственный интеллект этого поколения обладает чрезвычайной способностью понимать социальные сигналы и поддерживать естественные, живые диалоги. По его словам, общение с новой версией AI напоминает «беседу с вдумчивым человеком».
Однако именно из-за повышенного качества модель требует много ресурсов и затрат. Это и стало одной из причин задержки запуска.
Задержка запуска и изменение платежной модели ChatGPT-4.5 — попытка OpenAI найти баланс между технологическими возможностями и потребностями пользователей. Компания стремится сделать AI доступным, но вместе с тем обеспечить стабильную работу сервиса.
По материалам:
Terazus
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