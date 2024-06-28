OpenAI заблокировала одну из стран от использования ее сервисов — Finance.ua

OpenAI заблокировала одну из стран от использования ее сервисов Сегодня 04:54 — Технологии&Авто

OpenAI заблокировала одну из стран от использования ее сервисов

Компания OpenAI планирует запретить людям использовать ChatGPT в одной из стран, хотя сервис и так не был там официально доступен. Все дело в попытках получить доступ окольными путями.

Кто окажется за бортом

Речь идет о Китае, где пользователи и разработчики имеют доступ к искусственному интеллекту через API. Китайская государственная газета Securities Times сообщила во вторник, что американский разработчик начал рассылать электронные письма пользователям в Китае с уведомлением о своих планах заблокировать доступ, начиная с 9 июля.

«Мы принимаем дополнительные меры, чтобы заблокировать трафик API из регионов, где мы не поддерживаем доступ к услугам OpenAI», — заявил изданию представитель OpenAI.

Этот шаг может повлиять на несколько китайских стартапов, создавших приложения с использованием крупных языковых моделей OpenAI. Но, вероятно, они смогут перейти на другие сервисы, поскольку в Китае уже запущено несколько моделей ИИ, призванных конкурировать с ChatGPT, Copilot и Gemini. Однако неясно, насколько мощны и конкурентоспособны они.

Хотя услуги OpenAI доступны в более чем 160 странах, Китай никогда не входил в их число. Согласно правилам компании, пользователи, которые пытаются получить доступ к продуктам компании в неподдерживаемых странах, могут быть заблокированы или приостановлены, хотя компания до сих пор не делала этого открыто.

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Китай, как известно, поддерживает жесткую цензуру и заставляет разработчиков программного обеспечения настраивать свои сервисы соответствующим образом. Если речь идет об ИИ, то в этом случае алгоритмы не должны разглашать пользователям информацию о тех или иных темах, которые запрещает коммунистическая партия. Например, о том, что произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, нельзя прочесть ни в китайских соцсетях, ни услышать на видеоресурсах, ни спросить у искусственного интеллекта. Это означает много трудностей для создателей, поэтому, по всей видимости, именно по этой причине OpenAI в свое время решила не запускать сервис в стране.

Непонятно, что побудило OpenAI к такому шагу именно сейчас, хотя в прошлом месяце компания сообщила, что прекратила операции скрытого влияния, в том числе из Китая, которые использовали ее модели искусственного интеллекта для распространения дезинформации в интернете. Bloomberg отмечает , что такой шаг OpenAI совпадает с давлением Вашингтона на американские технологические компании с целью ограничить доступ Китая к передовым технологиям, разработанным в США.

Телеканал 24 По материалам:

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