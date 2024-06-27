OpenAI откладывает запуск голосового помощника из-за технических проблем — Finance.ua

OpenAI откладывает запуск голосового помощника из-за технических проблем
Автор ChatGPT, компания OpenAI откладывает выпуск функции «голосовой режим» на месяц, до конца июля, из-за технических проблем.
Об этом пишет Reuters.
Изначально компания планировала ввести реалистичный голосовой разговор для небольшой группы пользователей ChatGPT Plus в конце июня.
Компания сообщила, что улучшает способность модели находить и отклонять определенный контент.
«Мы также работаем над улучшением опыта пользователя и готовим нашу инфраструктуру к масштабированию, сохраняя при этом ответы в реальном времени», — говорится в сообщении OpenAI.
Поначалу эта функция будет доступна небольшой группе пользователей для сбора отзывов, а осенью станет доступна всем пользователям Plus при проверке безопасности и надежности, сообщила компания.
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OpenAI также работает над внедрением новых возможностей видео и совместного использования экрана.
В мае компания анонсировала, что выпустит новую модель искусственного интеллекта под названием GPT-4o, способную вести реалистичный голосовой разговор и взаимодействовать с помощью текста и изображений.
Новые звуковые возможности позволят пользователям беседовать с ChatGPT и получать ответы в режиме реального времени без задержек, а также прерывать ChatGPT во время разговора.
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