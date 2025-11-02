OpenAI выходит на рынок ИИ-музыки
OpenAI работает над новым инструментом, генерирующим музыку на основе текстовых и аудиоподсказок.
Согласно источникам The Information, такой инструмент можно использовать для добавления музыки к видео или для добавления гитарного аккомпанемента в вокальный трек.
Что известно о новом инструменте OpenAI
Пока неизвестно, когда OpenAI планирует запустить этот инструмент и будет ли он доступен как отдельный продукт (в отличие от интеграции с ChatGPT и видеоприложением Sora).
Один из источников сообщил, что OpenAI сотрудничает со студентами Джульярдской школы — одного из крупнейших американских вузов в области искусства — для аннотирования партитур, чтобы обеспечить модель обучающими данными.
Хотя OpenAI запускал генеративные музыкальные модели в прошлом, это было еще до появления ChatGPT.
В последнее время компания сосредотачивалась на разработке аудиомоделей, ориентированных на преобразование текста в речь и речи в текст, пишет TechCrunch.
Среди других компаний с генеративными музыкальными моделями — Google и Suno.
