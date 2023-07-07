OpenAI сделала общедоступным GPT-4 — Finance.ua

OpenAI сделала общедоступным GPT-4 Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

OpenAI сделала общедоступным GPT-4

Компания OpenAI с 6 июля сделала общедоступным GPT-4. Доступ получат все клиенты, которые платят за ChatGPT API.

Начиная с 6 июля, все существующие разработчики OpenAI API «с историей успешных платежей» могут получить доступ к GPT-4, сообщили в OpenAI.

Доступ для новых разработчиков компания планирует открыть до конца июля, а затем начать повышение лимитов доступности «в зависимости от доступности вычислений».

«С марта миллионы разработчиков запросили доступ к API GPT-4, и ассортимент инновационных продуктов, использующих GPT-4, растет с каждым днем», — отмечают в OpenAI.

В компании не исключают, что в будущем модели на базе чата будут поддерживать хоть какой вариант использования.

OpenAI также объявила, что делает общедоступными API-интерфейсы GPT-3.5 Turbo, DALL E и Whisper. Специалисты компании работают над безопасной возможностью тонкой настройки для GPT-4 и GPT-3.5 Turbo. Эта функция будет доступна позже в этом году, сообщили в OpenAI.

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