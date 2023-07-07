OpenAI формирует новую команду, чтобы взять под контроль «суперинтеллектуальный» ИИ — Finance.ua
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OpenAI формирует новую команду, чтобы взять под контроль «суперинтеллектуальный» ИИ

Технологии&Авто
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OpenAI формирует новую команду, чтобы взять под контроль «суперинтеллектуальный» ИИ
OpenAI формирует новую команду, чтобы взять под контроль «суперинтеллектуальный» ИИ
Компания OpenAI создает новую команду под руководством Ильи Суцкевера, главного научного сотрудника и соучредителя компании для разработки способов управления «суперинтеллектуальными» системами искусственного интеллекта.
Об этом сообщает TechCrunch.
Суцкевер прогнозирует, что ИИ с превышающим человеческий интеллектом может появиться уже в течение этого десятилетия. Поскольку этот искусственный интеллект не обязательно будет дружелюбным, требуются исследования способов его контроля и ограничения.
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«Сейчас у нас нет решения для управления потенциально суперинтеллектуальным искусственным интеллектом и предотвращения его выхода из-под контроля», — отметил Суцкевер.
Поэтому для контроля за «суперинтеллектуальными» ИИ OpenAI создает новую команду, которая будет иметь доступ к 20% вычислительных данных, которые компания обеспечила на сегодняшний день.

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По материалам:
speka.media
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