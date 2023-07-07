OpenAI формирует новую команду, чтобы взять под контроль «суперинтеллектуальный» ИИ — Finance.ua

OpenAI формирует новую команду, чтобы взять под контроль «суперинтеллектуальный» ИИ
Компания OpenAI создает новую команду под руководством Ильи Суцкевера, главного научного сотрудника и соучредителя компании для разработки способов управления «суперинтеллектуальными» системами искусственного интеллекта.
Об этом сообщает TechCrunch.
Суцкевер прогнозирует, что ИИ с превышающим человеческий интеллектом может появиться уже в течение этого десятилетия. Поскольку этот искусственный интеллект не обязательно будет дружелюбным, требуются исследования способов его контроля и ограничения.
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«Сейчас у нас нет решения для управления потенциально суперинтеллектуальным искусственным интеллектом и предотвращения его выхода из-под контроля», — отметил Суцкевер.
Поэтому для контроля за «суперинтеллектуальными» ИИ OpenAI создает новую команду, которая будет иметь доступ к 20% вычислительных данных, которые компания обеспечила на сегодняшний день.
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