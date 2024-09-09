OpenAI может повысить стоимость подписки на ChatGPT — Finance.ua

OpenAI может повысить стоимость подписки на ChatGPT Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

OpenAI может повысить стоимость подписки на ChatGPT

OpenAI рассматривает возможность стремительного повышения стоимости премиум подписки на ChatGPT из-за выхода продвинутых моделей Strawberry и Orion.

По информации анонимных источников издания The Information, OpenAI обдумывает введение подписки стоимостью $2000 для работы с передовыми моделями ИИ. Такая цена значительно превышает стоимость текущего тарифа ChatGPT Plus, который стоит 20 долларов в месяц и предоставляет приоритетный доступ, возможность создавать собственных иИ-ассистентов и пользоваться генератором изображений DALL-E 3. Срок подписки остается неопределенным — он может варьироваться от ежемесячного до ежегодного.

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OpenAI работает над новой моделью ИИ под кодовым названием Strawberry, которую планируют представить уже осенью этого года. Strawberry сможет решать сложные многоэтапные задачи, в частности решать комплексные математические уравнения, обычно нуждающиеся в человеческом уровне мышления. Для достижения этой цели OpenAI будет применять новейшие методы обучения, позволяющие моделям ИИ совершенствоваться на основе обратной связи от людей и реальных данных. Кроме того, Strawberry поможет генерировать высококачественные данные для еще более продвинутой языковой модели под названием Orion, над которой также работает компания.

Разработка таких сложных моделей ИИ требует значительных финансовых вложений. По прогнозам, ChatGPT Premium должен был генерировать примерно $2 млрд ежегодно, однако даже этой суммы может не хватить для покрытия колоссальных затрат на вычислительные мощности, необходимые для разработки и поддержки этих систем. По оценкам экспертов, OpenAI тратит примерно $700 000 в день только на работу существующей версии ChatGPT.

Несмотря на значительную популярность ChatGPT, который насчитывает более 200 миллионов активных пользователей еженедельно и более миллиона бизнес-подписчиков, компания продолжает нести финансовые потери. По сообщениям с июля, OpenAI может потерять $5 млрд в этом году и без дополнительного финансирования рискует исчерпать свои средства в течение 12 месяцев.

Введение подписки стоимостью $2000 может стать поворотным моментом, который сделает самые современные генеративные ИИ доступными преимущественно для корпоративных клиентов. Остается открытым вопрос, будет ли такой шаг соответствовать заявленной миссии OpenAI «обеспечить, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству».

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