OpenAI может покинуть ЕС, если будут ужесточены регуляторные нормы – гендиректор — Finance.ua
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OpenAI может покинуть ЕС, если будут ужесточены регуляторные нормы – гендиректор

Технологии&Авто
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OpenAI может покинуть ЕС, если будут ужесточены регуляторные нормы – гендиректор
OpenAI может покинуть ЕС, если будут ужесточены регуляторные нормы – гендиректор
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил в среду, что компания-разработчик ChatGPT может рассмотреть возможность выхода из Европы, если не сможет соответствовать будущим правилам искусственного интеллекта в ЕС.
Об этом пишет Reuters.
«ЕС работает над тем, что может стать первым набором правил, которые будут регулировать ИИ во всем мире. Согласно проекту, компании, разворачивающие генеративные инструменты ИИ, такие как ChatGPT, должны будут раскрывать любой защищенный авторским правом материал, используемый для разработки своих систем», — пишет агентство.
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Прежде чем рассматривать вопрос о выходе, OpenAI постарается соответствовать европейским нормам, когда они будут установлены, заявил Альтман на мероприятии в Лондоне.
«Текущий проект закона ЕС об искусственном интеллекте будет чрезмерно зарегулирован, но мы слышали, что его собираются отозвать. Они все еще говорят об этом», — сказал он в комментарии Reuters.
Парламентарии Е С пришли к общему мнению по проекту закона в начале этого месяца. Теперь он будет обсуждаться между представителями Парламента, Совета и Комиссии, чтобы согласовать окончательные детали законопроекта.
«Они могут сделать так много, например, изменить определение систем ИИ общего назначения. Можно сделать многое», — добавил Альтман.
По материалам:
Економічна Правда
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