OpenAI согласилась удалять персональные данные по запросу пользователей — Finance.ua

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OpenAI согласилась удалять персональные данные по запросу пользователей

Технологии&Авто
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OpenAI согласилась удалять персональные данные по запросу пользователей
OpenAI согласилась удалять персональные данные по запросу пользователей
Компания OpenAI создала форму запроса для удаления персональных данных, которыми может пользоваться бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT. Она актуальна для жителей Европы и Японии.
Об этом сообщило издание Tech Crunch.
Чтобы удалить информацию о себе, в онлайн-форме следует указать свое имя, электронную почту, страну пребывания, а также уточнить, подает ли человек заявление касательно себя или представляет другого человека, а также указать, касается ли запрос «публичного» лица.
После этого OpenAI попросит предоставить примеры запросов в отношении указанного человека.
«Чтобы надлежащим образом рассмотреть ваши запросы, нам нужны четкие доказательства того, что у модели есть информация о субъекте данных, в зависимости от подсказок», — говорится в форме.
Однако в OpenAI предупредили, что не во всех случаях смогут удалить персональные данные, поскольку балансируют «конфиденциальность и свободу выражения мнений».
Форма запроса появилась после того, как регулирующие органы обратили во всем мире внимание на ChatGPT: речь идет, в частности, о расследовании в Италии, Великобритании и Канаде.
Клиентское обращение не распространяется на данные, используемые для моделей искусственного интеллекта OpenAI для обучения. Чтобы извлечь персональные данные из такого массива, следует персонально обратиться по электронному адресу dsar@openai.com.
По материалам:
detector.media
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