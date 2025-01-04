OpenAI интегрирует искусственный интеллект в системы защиты США от дронов — Finance.ua

OpenAI интегрирует искусственный интеллект в системы защиты США от дронов
Компания ОpenAI — разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT — заключила соглашение о сотрудничестве с оборонной фирмой Anduril Industries.
Об этом сообщает Reuters.
Компании заявили, что их партнерство будет сосредоточено на усовершенствовании американских систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами (CUAS), а также способности выявлять, оценивать и реагировать на потенциально летальные воздушные угрозы в режиме реального времени.
Как рассказали в агентстве, CUAS предназначены для защиты от ударов беспилотников, обнаруживая и перехватывая их в воздухе.
Модели на основе искусственного интеллекта будут обучаться на базе данных Anduril.
«Наше партнерство с Anduril поможет гарантировать, что технология OpenAI будет защищать военнослужащих США», — сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.
Решение о сотрудничестве обеих компаний принято на фоне соперничества между США, их союзниками и Китаем по разработке оружия, управляемого ИИ.
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