ОpenAI заключила соглашение об использовании контента Time — Finance.ua
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ОpenAI заключила соглашение об использовании контента Time

Технологии&Авто
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ОpenAI заключила соглашение об использовании контента Time
ОpenAI заключила соглашение об использовании контента Time
Компания OpenAI подписала с журналом Time многолетнее соглашение, которое позволит производителю ChatGPT использовать новости из архива издания.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление OpenAI.
В ответ на запросы пользователей ChatGPT будет цитировать материалы Time, указывая первоисточник предоставленной информации.
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Финансовые условия подписанного соглашения не разглашаются, говорится в материале.
В последние несколько месяцев компания-разработчик искусственного интеллекта подписала подобные соглашения с британским изданием Financial Times, французской газетой Le Monde, испанской медиакомпанией Prisa Media и немецким издательством Axel Springer.
Напомним, в конце апреля стало известно, что издание Financial Times заключило соглашение с компанией OpenAI, которое предусматривает предоставление разрешения на использование журналистских материалов в обучении систем искусственного интеллекта.
По материалам:
Укрінформ
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