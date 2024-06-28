ОpenAI заключила соглашение об использовании контента Time — Finance.ua

ОpenAI заключила соглашение об использовании контента Time
Компания OpenAI подписала с журналом Time многолетнее соглашение, которое позволит производителю ChatGPT использовать новости из архива издания.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление OpenAI.
В ответ на запросы пользователей ChatGPT будет цитировать материалы Time, указывая первоисточник предоставленной информации.
Финансовые условия подписанного соглашения не разглашаются, говорится в материале.
В последние несколько месяцев компания-разработчик искусственного интеллекта подписала подобные соглашения с британским изданием Financial Times, французской газетой Le Monde, испанской медиакомпанией Prisa Media и немецким издательством Axel Springer.
Напомним, в конце апреля стало известно, что издание Financial Times заключило соглашение с компанией OpenAI, которое предусматривает предоставление разрешения на использование журналистских материалов в обучении систем искусственного интеллекта.
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