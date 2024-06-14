OpenAI удвоила годовой доход до $3,4 млрд — The Information Сегодня 05:03 — Криптовалюта

OpenAI удвоила годовой доход до $3,4 млрд — The Information

Годовой доход OpenAI вырос более чем вдвое, до $3,4 млрд, за последние шесть месяцев, сообщил сотрудникам компании генеральный директор Сэм Альтман.

Об этом пишет The Information со ссылкой на источник. Годовой доход создателя ChatGPT в конце 2023 года составил $1,6 млрд.

OpenAI стала движущей силой развития ИИ благодаря успеху ChatGPT.

На общем собрании в среду Альтман заявил, что подавляющая часть этого дохода — около $3,2 млрд — поступает от продуктов и услуг OpenAI, сообщил источник.

По словам Альтмана, OpenAI также собирается заработать около $200 млн, предлагая доступ к своим моделям искусственного интеллекта через Microsoft Azure.

Летом 2023 года доход компании составил $1 млрд, а в конце года составил $1,6 млрд.

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В последние месяцы OpenAI работает над увеличением доходов своих продуктов искусственного интеллекта, продавая услуги корпоративным клиентам. В конце мая компания подписала контракт с крупнейшим корпоративным клиентом — международной консалтинговой компанией PwC. Также фирма стала первым партнером OpenAI по продажам корпоративных предложений ИИ-стартапа другим предприятиям.

Недавно OpenAI начала обучение более мощной модели искусственного интеллекта, которая могла бы помочь ей опережать растущее количество конкурентов.

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