OpenAI готовит выпуск модели ИИ с открытым исходным кодом — Finance.ua

OpenAI готовит выпуск модели ИИ с открытым исходным кодом
Компания OpenAI, известная созданием чат-бота с ШИ ChatGPT, готовится выпустить новую языковую модель с открытым исходным кодом.
Об этом сообщило The Information, ссылаясь на собственные источники.
Создание модели ИИ с открытым исходным кодом вызвано увеличением количества альтернатив ChatGPT с открытым кодом. К примеру, Meta выпустила подобные модели в феврале, к которым повышенный интерес.
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Скорее всего, новая модель OpenAI не будет конкурировать с флагманским продуктом ChatGPT, поскольку компания планирует создать возможность продавать доступ к своим более сложным моделям.
Напомним, что в конце февраля Meta анонсировала выпуск новой языковой модели, которая должна стать конкурентом чата ChatGPT. Разработка Meta под названием LLaMA показала перспективу в генерировании текста, обобщении письменного материала и более сложных задачах, таких как решение математических теорем.
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Позже гендиректор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta экспериментирует с чатами на основе искусственного интеллекта в WhatsApp, Messenger и Instagram. В долгосрочной перспективе разработчики планируют создать полноценных персонажей с искусственным интеллектом.
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