OpenAI готовит выпуск модели ИИ с открытым исходным кодом — Finance.ua

OpenAI готовит выпуск модели ИИ с открытым исходным кодом Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

OpenAI готовит выпуск модели ИИ с открытым исходным кодом

Компания OpenAI, известная созданием чат-бота с ШИ ChatGPT, готовится выпустить новую языковую модель с открытым исходным кодом.

Об этом сообщило The Information, ссылаясь на собственные источники.

Создание модели ИИ с открытым исходным кодом вызвано увеличением количества альтернатив ChatGPT с открытым кодом. К примеру, Meta выпустила подобные модели в феврале, к которым повышенный интерес.

Читайте также В Китае впервые в мире арестовали человека за написание фейковых новостей с помощью чат-бота ChatGPT

Скорее всего, новая модель OpenAI не будет конкурировать с флагманским продуктом ChatGPT, поскольку компания планирует создать возможность продавать доступ к своим более сложным моделям.

Напомним, что в конце февраля Meta анонсировала выпуск новой языковой модели, которая должна стать конкурентом чата ChatGPT. Разработка Meta под названием LLaMA показала перспективу в генерировании текста, обобщении письменного материала и более сложных задачах, таких как решение математических теорем.

Читайте также Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT

Позже гендиректор компании Марк Цукерберг заявил, что Meta экспериментирует с чатами на основе искусственного интеллекта в WhatsApp, Messenger и Instagram. В долгосрочной перспективе разработчики планируют создать полноценных персонажей с искусственным интеллектом.

Google добавляет новые функции в поиск изображения, чтобы выявить дезинформацию и изображения, созданные искусственным интеллектом.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.