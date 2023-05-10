В Китае впервые в мире арестовали человека за написание фейковых новостей с помощью чат-бота ChatGPT — Finance.ua

В Китае впервые в мире арестовали человека за написание фейковых новостей с помощью чат-бота ChatGPT
В Китае впервые в мире арестовали человека за написание фейковых новостей с помощью чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), пишет processer.media.
Полиция провинции Ганьсу на северо-западе Китая арестовала мужчину по фамилии Хун по обвинению в использовании технологий искусственного интеллекта с целью обнародования ложной информации.
По данным правоохранителей, подозреваемый опубликовал фейковую новость, в которой утверждалось, что 9 человек погибли в результате аварии местного поезда 25 апреля. Оказалось, что новость была придумана ИИ ChatGPT.
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