Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT — Finance.ua

Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT 03.05.2023, 02:43 — Технологии&Авто

Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT

Компания Samsung Electronics Co. запрещает сотрудникам использовать популярные инструменты генеративного искусственного интеллекта, среди которых — ChatGPT.

Об этом сообщило агентство Bloomberg

Решение о запрете появилось в компании Samsung после того, как оказалось, что сотрудники загружали конфиденциальный код на платформу искусственного интеллекта.

Samsung сообщила сотрудникам одного из своих крупнейших подразделений о новой политике. Согласно документу, компания обеспокоена тем, что данные, передаваемые на такие платформы искусственного интеллекта, включая Google Bard и Bing, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их восстановление и удаление, и в конечном счете они могут быть раскрыты другим пользователям.

В прошлом месяце компания провела опрос по внутреннему использованию инструментов искусственного интеллекта и заявила, что 65% респондентов считают, что такие услуги представляют угрозу безопасности. В апреле инженеры Samsung случайно слили внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT.

Діло По материалам:

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