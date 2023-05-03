Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT — Finance.ua

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Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT

Технологии&Авто
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Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT
Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT
Компания Samsung Electronics Co. запрещает сотрудникам использовать популярные инструменты генеративного искусственного интеллекта, среди которых — ChatGPT.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Решение о запрете появилось в компании Samsung после того, как оказалось, что сотрудники загружали конфиденциальный код на платформу искусственного интеллекта.
Samsung сообщила сотрудникам одного из своих крупнейших подразделений о новой политике. Согласно документу, компания обеспокоена тем, что данные, передаваемые на такие платформы искусственного интеллекта, включая Google Bard и Bing, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их восстановление и удаление, и в конечном счете они могут быть раскрыты другим пользователям.
В прошлом месяце компания провела опрос по внутреннему использованию инструментов искусственного интеллекта и заявила, что 65% респондентов считают, что такие услуги представляют угрозу безопасности. В апреле инженеры Samsung случайно слили внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT.
По материалам:
Діло
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