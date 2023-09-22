OpenAI анонсировала DALL-E 3 — интеграция ChatGPT и улучшенные методы безопасности Сегодня 02:56 — Технологии&Авто

OpenAI анонсировала DALL-E 3 — интеграция ChatGPT и улучшенные методы безопасности, vctr.media

OpenAI анонсировала третью версию генеративной платформы визуального искусства DALL-E. Новая версия позволяет использовать ChatGPT для создания описаний и включает в себя больше опций безопасности.

DALL-E превращает текстовые описания в изображения, но версия DALL-E 2 до сих пор ошибалась, часто игнорируя конкретные формулировки. По словам исследователей OpenAI, последняя версия гораздо лучше понимает контекст.

Новой функцией DALL-E 3 является интеграция с ChatGPT. Благодаря этому пользователям не нужно придумывать детальное описание самостоятельно, а можно попросить одну модель ИИ придумать текст для другого ИИ. DALL-E лучше работает с более длинными описаниями.

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При разработке DALL-E 3 компания OpenAI уделила большое внимание вопросам безопасности для предотвращения создания непристойных или потенциально ненавистнических изображений. OpenAI заявила, что работала с внешними «красными командами» (преднамеренно пытавшимися взломать систему) и полагалась на классификаторы ввода (способ научить языковые модели игнорировать определенные слова). Это позволит избежать использования слишком откровенных или жестоких описаний. DALL-E 3 также не сможет воспроизводить изображение общественных деятелей, если в подсказке упоминается имя. Кроме того, DALL-E 3 научена отказываться от создания изображений в стиле ныне живущих художников.

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Новая версия DALL-E 3 сначала будет выпущена для пользователей ChatGPT Plus и ChatGPT Enterprise — в октябре. Осенью она станет доступна для исследовательских лабораторий и API сервисов. OpenAI не сообщила, когда будет выпущена бесплатная общедоступная версия.

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