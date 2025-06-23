Mercedes-Benz больше не планирует отказываться от «классических» двигателей — Finance.ua

Mercedes-Benz больше не планирует отказываться от «классических» двигателей 23.06.2025, 01:21 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz больше не планирует отказываться от «классических» двигателей

Глава компании Ола Каллениус признал, что Mercedes-Benz пришлось «скорректировать курс» и сохранить двигатели внутреннего сгорания дольше, чем планировалось изначально. К слову, недавно о подобном намерении заявили главы Audi, пишет Motor1.

Ранее Mercedes-Benz объявляла о намерении перейти на производство исключительно электромобилей к 2030 году, но теперь этот план, похоже, будет кардинально изменен.

Каллениус заявил, что «электрифицированные высокотехнологичные двигатели внутреннего сгорания будут работать дольше, чем изначально ожидалось».

Он не назвал точных сроков, но охарактеризовал стратегию сохранения ДВС оптимальным решением, поскольку использование электромобилей происходит слишком медленно.

Однако рынок, наоборот, демонстрирует положительную динамику. Хотя это правда, что некоторые компании испытывают трудности, в частности, Mercedes-Benz, которая сообщила о падении на 23%, общий показатель продаж электромобилей вырос более чем на 25% в прошлом году. Всего было реализовано 17 миллионов EV. Также растут продажи гибридных автомобилей.

В ежегодном обзоре электромобилей BloombergNEF говорится, что продажи гибридных автомобилей и подключаемых к сети электромобилей возрастут на 25% в этом году по сравнению с 2024 годом, достигнув почти 22 миллионов единиц. Ожидается, что почти две трети продаж электромобилей и плагин-гибридов приходятся на Китай.

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Для Mercedes-Benz, а также Audi и BMW, Китай все еще остается самым большим рынком. Каллениус утверждает, что китайские покупатели «не просто используют свои автомобили, чтобы добраться из пункта, А в пункт Б. Для многих это также вторая гостиная». Возможно, это объясняет зависимость от экранов в последних моделях с треугольной звездой.

Именно поэтому немецкое трио будет предлагать сочетание автомобилей с ДВС и электромобилей до 2030-х годов, чтобы удовлетворить как можно больше покупателей. Однако до сих пор непонятно, как компании будут действовать в Европе, где с середины следующего десятилетия будут запрещены продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По идее, автопроизводители надеются на отсрочку запрета, но главы ЕС пока не идут на уступки.

Телеканал 24 По материалам:

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