Honda успешно испытала многоразовую ракету (видео) — Finance.ua
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Honda успешно испытала многоразовую ракету (видео)

Технологии&Авто
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Японская компания Honda произвела запуск и приземление своей первой ракеты многоразового использования, включившись таким образом в коммерческую космическую гонку.
Об этом сообщает Semafor.
Отмечается, что 6-метровый аппарат после старта достиг высоты около 270 метров и совершил посадку в определенной точке на севере Японии.
По информации сайта технологических новостей Gizdomo, японский автопроизводитель с 2021 года занимается разработкой оборудования, связанного с космическими полетами, но свои ракетные планы держал «относительно тайно», что сделало запуск неожиданностью.
Япония хочет удвоить размер своей космической промышленности к началу 30-х годов, пишет медиаресурс.
Предполагается, что успешное испытание ракеты может дать возможность Honda бросить вызов доминированию SpaceX в этом секторе, в котором последние испытания Starship завершались неудачей.
Как сообщалось ранее, корабль компании SpaceX Starship-36 взорвался на стартовой площадке поздно вечером 18 июня, когда компания SpaceX готовилась проводить статическое испытание на огнестойкость перед запланированным десятым летным испытанием своего Starship.
SpaceX ожидает получить около $15,5 миллиарда дохода в 2025 году. Основные источники дохода SpaceX — это запуски ракет Falcon для коммерческих и государственных заказчиков, а также продажа интернет-услуги через спутниковую сеть Starlink.
По материалам:
Укрінформ
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