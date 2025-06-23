Honda успешно испытала многоразовую ракету (видео) — Finance.ua

Honda успешно испытала многоразовую ракету (видео) Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Японская компания Honda произвела запуск и приземление своей первой ракеты многоразового использования, включившись таким образом в коммерческую космическую гонку.

Об этом сообщает Semafor

Отмечается, что 6-метровый аппарат после старта достиг высоты около 270 метров и совершил посадку в определенной точке на севере Японии.

По информации сайта технологических новостей Gizdomo, японский автопроизводитель с 2021 года занимается разработкой оборудования, связанного с космическими полетами, но свои ракетные планы держал «относительно тайно», что сделало запуск неожиданностью.

Япония хочет удвоить размер своей космической промышленности к началу 30-х годов, пишет медиаресурс.

Предполагается, что успешное испытание ракеты может дать возможность Honda бросить вызов доминированию SpaceX в этом секторе, в котором последние испытания Starship завершались неудачей.

Как сообщалось ранее, корабль компании SpaceX Starship-36 взорвался на стартовой площадке поздно вечером 18 июня, когда компания SpaceX готовилась проводить статическое испытание на огнестойкость перед запланированным десятым летным испытанием своего Starship.

SpaceX ожидает получить около $15,5 миллиарда дохода в 2025 году. Основные источники дохода SpaceX — это запуски ракет Falcon для коммерческих и государственных заказчиков, а также продажа интернет-услуги через спутниковую сеть Starlink.

Укрінформ По материалам:

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