Opel представил самый быстрый в истории электрический кроссовер бренда — Finance.ua
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Opel представил самый быстрый в истории электрический кроссовер бренда

Технологии&Авто
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Opel представил самый быстрый в истории электрический кроссовер бренда
Opel представил самый быстрый в истории электрический кроссовер бренда
На фоне популярности компактных электромобилей в Европе, концерн Stellantis продолжает расширять свою электрическую линейку. После моделей Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF, к семейству скорых городских электрокаров присоединился Opel с новой спортивной версией Mokka — моделью GSE.
Новый Opel Mokka GSE открывает обновленное направление бренда GSE (Grand Sport Electric), отмечая агрессивный дизайн и улучшенные характеристики. Электрический кроссовер вдохновлен прототипом GSE Rally и отличается черными акцентами на бамперах, спортивными шильдиками и эффектными 20-дюймовыми дисками с ярко-желтыми суппортами, подчеркивающими характер машины.
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Интерьер модели получил премиальную отделку: сиденья с обивкой из алькантары и выраженной боковой поддержкой, алюминиевые педали, спортивный руль и обновленную цифровую панель с графикой, ориентированной на производительность. Особое внимание уделено визуализации параметров реального времени во время вождения.
Opel представил самый быстрый в истории электрический кроссовер бренда
Под капотом — электродвигатель мощностью 278 л. с. и 345 Нм крутящего момента. Вся тяга передается на передние колеса через дифференциал повышенного трения Torsen, что обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 5,9 секунды.
Максимальная скорость ограничена 200 км/ч, делая Mokka GSE самым быстрым электрическим Opel на сегодняшний день, даже быстрее, чем более тяжелый Grandland Electric с полным приводом.
По материалам:
MMR
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