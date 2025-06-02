Opel представил внедорожник Frontera Gravel (фото) — Finance.ua

Opel представил внедорожник Frontera Gravel (фото) Сегодня 06:54 — Технологии&Авто

Opel представил внедорожник Frontera Gravel (фото)

Opel решил вспомнить прошлое модели Frontera и показал новую версию — настоящий внедорожник для сложных условий под названием Frontera Gravel. Ранее Frontera была рамным внедорожником на базе Isuzu, а в 2024 году ее имя вернули для обычного компактного электрокроссовера с передним приводом. Теперь компания решила сделать что-то по-настоящему суровое.

В разработке машины участвовали тюнинг-ателье BlackFish и XS. Кузов покрасили в матовый бежевый цвет, а капот, крышу и стойки — в черный, с яркими оранжевыми вставками. На капоте еще одна светодиодная фара. Машина стоит на 16-дюймовых дисках с зубчатыми шинами BF Goodrich.

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MMR По материалам:

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