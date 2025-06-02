Opel представил внедорожник Frontera Gravel (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Opel представил внедорожник Frontera Gravel (фото)

Технологии&Авто
17
Opel представил внедорожник Frontera Gravel (фото)
Opel представил внедорожник Frontera Gravel (фото)
Opel решил вспомнить прошлое модели Frontera и показал новую версию — настоящий внедорожник для сложных условий под названием Frontera Gravel. Ранее Frontera была рамным внедорожником на базе Isuzu, а в 2024 году ее имя вернули для обычного компактного электрокроссовера с передним приводом. Теперь компания решила сделать что-то по-настоящему суровое.
В разработке машины участвовали тюнинг-ателье BlackFish и XS. Кузов покрасили в матовый бежевый цвет, а капот, крышу и стойки — в черный, с яркими оранжевыми вставками. На капоте еще одна светодиодная фара. Машина стоит на 16-дюймовых дисках с зубчатыми шинами BF Goodrich.
Забудьте о заботах на дорогах. Выберите автогражданку с помощью удобного сервиса от Finance.ua.

Автогражданка быстро

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems