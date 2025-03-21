Opel представил оригинальный электромобиль за 8000 евро (фото) — Finance.ua

Opel представил оригинальный электромобиль за 8000 евро (фото) Сегодня 02:08 — Технологии&Авто

Opel представил оригинальный электромобиль за 8000 евро (фото)

Представлен новый Opel Rocks 2025. Миниатюрный электрокар прошел модернизацию и вскоре выйдет на рынок по цене примерно от 8000 евро.

Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Субкомпактный электромобиль Opel Rocks — недавно вышедший на украинский рынок собрат Citroen Ami. Двухместный городской автомобиль с пластиковым кузовом и асимметричными дверями достигает всего 2,41 м длиной и весит всего 485 кг.

Отличить новый Opel Rocks 2025 снаружи можно по измененным передним и задним частям в фирменной стилистике Opel Vizor — с черными вставками между фарами и фонарями.

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В салоне обновили руль. Электромобиль Opel Rocks оснащен Bluetooth и имеет USB-порт для подключения смартфона.

Силовая установка Opel Rocks 2025 осталась без изменений. Электрокар получил 8-сильный мотор и батарею емкостью 5,5 кВт∙ч. Он способен развить 45 км/ч и преодолеть 75 км без подзарядки. В ряде европейских стран управлять таким маломощным авто можно без водительских прав и с 15 лет.

Фокус По материалам:

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