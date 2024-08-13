ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году — Finance.ua

ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году
Мировое потребление нефти в 2024 году увеличится на 2,11 млн баррелей в сутки, достигнув 104,32 млн б/с. Это меньше, чем прогнозировалось ранее, когда предполагался рост на 2,25 млн б/с.
Об этом сообщает ОПЕК в своем ежемесячном отчете.
Следовательно, прогноз по росту спроса на нефть был снижен на 135 тыс. б/с.
«Эта корректировка отражает обновленные данные за I квартал и определенные показатели ІІ квартала 2024 года, а также снижение ожиданий спроса в Китае. Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет на 0,2 млн б/с, а в других странах — на 1,9 млн б/с», — говорится в отчете.
Аналитики также пересмотрели прогнозы потребления на все четыре квартала текущего года: в I квартале снижение составляет 350 тыс. б/с до 103,15 млн б/с; во ІІ — 90 тыс. б/с, до 103,7 млн б/с; в ІІІ — 50 тыс. б/с, до 104,85 млн б/с; а в IV — 50 тыс. б/с, до 105,57 млн б/с.
Прогноз на 2025 год также снижен на 60 тыс. б/с. Теперь ОПЕК ожидает, что в 2025 году спрос на нефть вырастет на 1,78 млн б/с, вместо прогнозируемых ранее 1,85 млн б/с и составит 106,11 млн б/с.
Предварительные данные за июнь показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились на 14,1 млн баррелей до 2,831 млрд баррелей. Это на 38,4 млн баррелей больше, чем в июне 2023 года, но на 66,8 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 116,1 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015−2019 годы. В частности, запасы нефти сократились на 17,3 млн баррелей, до 1,365 млрд баррелей, тогда как запасы нефтепродуктов выросли на 3,1 млн баррелей, до 1,467 млрд баррелей.
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